Ce averi au cei opt candidati pentru functia de procuror general

Potrivit Monitorului Justitiei, din declaratia de avere a lui, procuror la DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, reiese ca acesta a incasat, in anul fiscal 2018, 241.327 de lei de la Ministerul Public (20.110 lei pe luna, echivalentul a aproximativ 4.300 de euro), aceasta fiind singura sursa de venit a procurorului care candideaza atat pentru sefia Parchetului General, cat si pentru conducerea DIICOT.Daniel Horodniceanu locuieste, alaturi de sotie si cei trei copii, intr-o casa din Iasi, construita in 2012 si avand o suprafata de 245 mp, si mai detine doua terenuri intravilane si unul agricol. Procurorul conduce un autoturism Mercedes din 2013 si are, in banca, 38.000 de lei. De asemenea, Horodniceanu a contractat, din 2015 incepand, trei credite, cel mai mare in cuantum de 543.383 de lei, scadent in 2032.a fost, intre noiembrie 2006 - mai 2013, adjunct al procurorului general, care era atunci Laura Codruta Kovesi, si era responsabila pentru activitatea Sectiei judiciare, activitatea de resurse umane si documentare, ordonator principal de credite (delegat), implementarea programelor cu finantare externa, precum si audit.Ulterior, intre mai - august 2013, a fost numita consilier al Procurorului General de atunci, respectiv Tiberiu Nitu. In ianuarie 2016, in perioada scandalului privind OUG 13, Gabriela Scutea detinea functia de secretar de stat in Ministerul Justitiei. Ea si-a inceput activitatea in 1995 ca procuror stagiar la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov si apoi Parchetul de pe langa Judecatoria Rupea. Scutea a candidat, in mandatul lui Tudorel Toader, la sefia DNA. Aceasta a depus ultima declaratie de avere in 2017.Potrivit documentului, magistratul a incasat intr-un an aproximativ 208.000 lei, cumuland salariul de la Ministerul Justitiei (141.410 lei) cu salariul de ministru consilier primit de la Ministerul de Externe si indemnizatia de membru al Consiliului de indrumare si supraveghere, platita de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Suplimentar, Gabriela Scutea a mai castigat mici sume de bani din investitii (dobanzi).Procuroarea Scutea detine o casa langa Brasov, in suprafata de 247 mp, aflata inca in constructie in 2017, si un apartament de 38 mp in Brasov. La categoria autovehicule, in declaratia de avere figureaza un Volkswagen Passat din 2002. In conturile bancare, Scutea detinea aproximativ 41.500 de euro si 142.000 de lei.este, la randul sau, unul dintre cei ce doresc sa conduca PICCJ, acesta fiind delegat, din iunie 2019, de Consiliul Superior al Magistraturii in functia de adjunct al procurorului general. In perioada iulie 2018-iunie 2019, acesta a reprezentat Ministerul Public la sedintele de judecata de la Curtea Constitutionala si Inalta Curte de Casatie si Justitie.De asemenea, Radu a fost si procuror detasat in functia de Subsecretar de Stat - Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justitie si Tribunalul Uniunii Europene. Radu a obtinut in anul fiscal 2018, din salarii, venituri in cuantum de 351.464 de lei, cumuland remuneratiile de la PICCJ cu cele de la Ministerul Afacerilor Externe si Universitatea Cuza din Iasi, unde este cadru didactic.In plus, Radu a obtinut venituri din activitati independente, astfel: aproximativ 10.000 de euro primiti de la Consiliul Europei (diurne, cheltuieli de transport etc) si 2.800 de lei de la Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor.Horatiu Radu conduce un BMW X3 din 2013 si detine, impreuna cu sotia, doua apartamente in Bucuresti, in suprafata de 139 mp, respectiv 58 mp, o casa de 262 mp in Voluntari, precum si o casa si un teren intravilan in judetul Bacau. Pentru unul dintre apartamente, cei doi soti au incasat intr-un an, din chirie, 16.920 de lei. De asemenea, cei doi detin ceasuri si bijuterii in valoare de 7.000 de euro si au contractat doua credite, unul de 50.000 de euro si un altul de 375.000 de lei., unul dintre procurorii militari care au instrumentat dosarul privind mitingul din 10 august 2018, a depus ultima declaratie de avere in 2017 si, potrivit documentului, a castigat intr-un an, ca prim-procuror militar, 181.691 de lei. Ionel Corbu si sotia sa detin doua imobile in Bucuresti, unul de 66 mp si altul de 29 mp, si mai au, in coproprietate, un teren extravilan in Ilfov de 3.000 mp. De asemenea, in declaratia de avere figureaza doua autoturisme: un Renault Fluence din 2011 si un Volkswagen Touareg din 2005., procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, a primit pe parcursul unui an fiscal 196.249 de lei din salarii, 14.195 de lei din partea CSM, reprezentand indemnizatia si diurna pentru participarea la comisia de concurs, si alti 8.626 de lei din activitatile didactice prestate la Universitatea Cuza din Iasi, acolo unde este coleg cu Horatiu Radu.Casuneanu conduce un Volkswagen Passat din 2013, iar in 2018 a vandut un teren cu 35.000 de lei. La capitolul cladiri, in dreptul procurorului figureaza o casa in judetul Iasi, aflata in constructie in 2018, si un apartament de 90 mp in Iasi. Incepand cu 2013, Casuneanu a conrtactat trei credite, dintre care unul auto, in cuantum total de 442.000 de lei.este, din 2016 si pana in prezent, prim-adjunct al procurorului general (delegat). Aceasta a fost procuror general la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj si a activat in cadrul DNA Cluj ca procuror, iar ulterior ca procuror sef serviciu. Potrivit declaratiei de avere de pe site-ul CSM, Oprean a obtinut, in 2018, 242.733 de lei de la PICCJ, la care se mai adauga 6.926 de lei obtinuti in urma unor hotarari judecatoresti. Laura Oprean este titulara unui teren intravilan de 1.762 mp in Cluj, oras in care detine si un imobil de 76 mp., al saptelea candidat pentru functia de procuror general, este procuror DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov, si conform declaratiei de avere depuse in 2017, a obtinut intr-un an fiscal, cumulat, 237.230 de lei, din activitatea de magistrat si cea de lector la Universitatea Transilvania din Brasov, acolo unde preda drept procesual penal.Drilea detine, impreuna cu sotia, o casa in apropiere de Brasov, in suprafata de 150 mp, si un apartament in Brasov de 65 mp. De asemenea, Drilea are in proprietate trei terenuri intravilane, cel mai mare de 1.179 mp, si a contractat trei credite bancare, la care mai avea de rambrusat, in total, suma de 70.000 de euro., procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov, a primit in anul fiscal 2017 suma de 198.289 de lei din salarii, la care se adauga 10.750 de lei primiti de la CSM ca venit membru comisie de examinare concurs. Vasilache detine, impreuna cu sotia, doua imobile in Brasov, astfel: o casa de locuit de 1.350 mp si un apartament de 103 mp.La capitolul terenuri, Vasilache a trecut doua terenuri intravilane, cel mai mare in suprafata de 2.260 mp, si doua locuri de parcare. Sorin Vasilache are doua masini, un Mercedes Benz din 2007 si un Opel Astra din 2011, detinand in cont suma de 15.000 de lei. Magistratul de la Curtea de Apel Brasov a contractat cinci credite, scadente intre 2021 si 2027, in cuantum total de 414.390 de lei.