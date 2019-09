Cinci procurori, inclusiv cel din dosarul Dragnea - Tel Drum, cercetati disciplinar pentru informarile in cazul Caracal

Ziare.

Potrivit Inspectiei Judiciare, s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de cinci procurori, intre care prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, Alexandru Zavoianu, procurorul care a asteptat ora 06:00 pentru a intra in casa lui Gheorghe Dinca, Cristian Popescu.Intre procurorii cercetati disciplinar sunt si Carmen Alexandra Lancranjan si Cosmin Adrian Iordache, din cadrul structurii centrale a DNA, si Antonia Diaconu, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti.Cei cinci sunt cercetati de Inspectia Judiciara pentru abateri disciplinare."Inspectorii judiciari au retinut ca domnul procuror Popescu Ovidiu Cristian si domnul prim procuror Zavoianu Catalin Alexandru, ambii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal au gestionat in exercitarea atributiilor de serviciu date dintr-un dosar penal in curs de efectuare a urmaririi penale, respectiv activitati desfasurate nu numai de reprezentantii Ministerului Public ci si de alte autoritati/institutii ale statului ce au fost furnizate si preluate in cadrul comunicatelor postate de AMASP si procurorii Antonia Diaconu si Alexandra Carmen Lancranjan", arata, marti, Inspectia Judiciara.Potrivit IJ, comunicarile publice au cuprins informatii inexacte si date confidentiale."Informatii inexacte: asa zisul anunt al Politiei cu privire la lipsa de personal; gasirea unui corp carbonizat cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare din 26.07.2019 la domiciliul numitului D.Ghe.; tehnica deficitara a D.O.S. 'aceeasi ca in toate dosarele penale instrumentate in ultimii trei ani'.Informatii confidentiale: imprejurarea emiterii ordonantei provizorii de interceptare si localizare pentru doua numere de telefon; solicitarea si emiterea unor mandate de perchezitie pentru trei locatii; vizionarea unor imagini ale unor camere de supraveghere private; punerea in executare si rezultatul celor trei perchezitii;identificarea unui autoturism si proprietarul acestuia; efectuarea de verificari in zona de domiciliu al proprietarului autoturismului; solicitarea si obtinerea altor mandate de perchezitie domiciliara", potrivit IJ.