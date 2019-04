Cine e Bogdan Licu - viitorul procuror general interimar: A renuntat la titlul de doctor, dupa acuzatiile de plagiat

Lazar, la pensie

"In sedinta Sectiei pentru procurori din data de 19.04.2019 s-a dispus delegarea domnului procuror Dimitrie Bogdan Licu, adjunct al procurorului general al Romaniei, in functia de procuror general al Romaniei pana la ocuparea functiei prin numire, dar nu mai mult de 2 luni", a transmis CSM.Bogdan Licu este cel de-al doilea adjunct al lui Augustin Lazar. Functia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este detinuta de Laura Oprean.Bogdan Licu a mai detinut aceasta functie dupa demisia fostului procuror general Tiberiu Nitu. In acea perioada, el a solicitat redeschiderea anchetei in dosarul Revolutiei, trimis recent in judecata.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea din functia de procuror a lui Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Astfel, de la data de 27 aprilie, mandatul lui Lazar se va incheia si acesta va iesi la pensie, anunta Administratia Prezidentiala.Bogdan Licu este procuror din 1996 si a activat la parchetele din Bucuresti. A fost membru in CSM in perioada 2006-2012. A ocupat functiile de prim-adjunct al procurorului general (2013-2016) si adjunct al procurorului general (2016-prezent).In martie 2016, Bogdan Licu a renuntat la titlul de doctor, dupa ce mass-media a dezvaluit ca ar fi plagiat o parte din lucrare.Bogdan Licu a obtinut titlul de doctor cu lucrarea "Coruptia - risc major la adresa securitatii nationale" sub coordonarea lui Gabriel Oprea."La inceputul lunii martie, am cerut retragerea titlului de doctor. Am facut solicitarea din cauza discutiilor din spatiul public si pentru ca vreau sa indepartez orice suspiciune cu privire la obtinerea acestui titlu. Academia a luat la cunostinta, am uzat de o prevedere legala", declara Licu.Acesta nega orice acuzatie de plagiat."Nu am plagiat. Nu am avut niciun avantaj profesional de pe urma obtinerii acestui titlu", a subliniat procurorul.