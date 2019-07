CSM discuta, joi, suspendarea din functie a procurorului din Caracal care a instrumentat cazul Alexandrei

Ziare.

com

Miercuri, Inspectia Judiciara a anuntat ca a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului Popescu pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta "In motivarea inceperii cercetarii disciplinare, s-a retinut ca procurorul de caz, sesizat cu infractiunea de lipsire de libertate a unei minore si avand, ca atare, obligatia de a lua toate masurile pentru incetarea acestei stari, nu a consimtit la patrunderea, anterior orei 6,00 a zilei de 26 iulie 2019, in imobilul suspectului unde se presupunea ca se afla victima, ignorand prevederile art. 27 alin. (2) lit. b) din Constitutia Romaniei, raportat la art. 20 alin. (2) din Codul penal", se arata intr-un comunicat al Inspectiei Judiciare.Conform aceleiasi surse, inspectorii Directiei de inspectie pentru procurori au inaintat Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din cadrul CSM propunerea de suspendare din functie a procurorului pana la finalizarea procedurii disciplinare.