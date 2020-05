Dezinsectie criminala la Timisoara: Patronul firmei a fost trimis in judecata, inclusiv pentru ucidere din culpa

Alti trei copii au avut nevoie de ingrijiri

Ziare.

com

Acuzatiile care i se aduc suntProcurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus trimiterea in judecata a lui Sorin Ioan Buta, administratorul societatii care a facut dezinsectia in blocul de pe strada Miorita nr 8 din Timisoara, acesta aflandu-se in stare de arest la domiciliu."In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca in datele de 15.11.2019, 16.11.2019 si 18 noiembrie 2019, inculpatul B.I.S., in calitate de administrator al firmei SC B.D. SRL avand ca obiect de activitate prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, a efectuat activitati de dezinsectie la trei imobile din municipiul Timisoara, pe str. Miorita si pe str. Alexandru Vaida - Voievod, ocazie cu care a folosit fara drept insecticidul, sub forma de tablete,, fara a detine autorizatie de utilizare eliberata de catre Autoritatea Nationala Fitosanitara.In urma acestor activitati, gazul toxic emanat de insecticid in contactul cu aerul, respectiv fosfina, s-ar fi raspandit prin gaurile din peretii blocului, existente in zona tevilor de instalatie termica si de apa, pana in interiorul apartamentelor locuite din imobilul situat pe str. Miorita nr.8 din Timisoara, in locuinte alaturate celor in care s-a folosit produsul toxic, unde ar fi fost inhalat de catre locatarii de la apartamentele nr.193 si nr.195, conducand la decesul a doi minori si a mamei unuia dintre acestia", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis.Potrivit sursei citate, alti trei minori au avut nevoie de ingrijiri medicale."Totodata, urmare a dezinsectiei din data de 15 noiembrie 2019 de la imobilul situat pe str. Miorita nr.8 din Timisoara, ce ar fi fost efectuata de catre inculpatul B.I.S. prin folosirea fara drept a insecticidului toxiccare contine fosfura de aluminiu, a fost afectata starea de sanatate a trei minori care locuiesc in apartamentele de la nr.159 si nr.200, alaturate celor in care s-a folosit produsul toxic, ca urmare a expunerii minorilor la gazul toxic (fosfina) eliberat in aer si care s-a raspandit inclusiv in apartamentele invecinate prin gaurile din pereti existente in zona tevilor de instalatie termica si de apa, minorii fiind internati in zilele urmatoare la spital cu stari de voma si deshidratare, respectiv, dupa caz, cu hiperpotasemie tranzitorie, acidoza metabolica tranzitorie, hipopotasemie si rabdomioliza, necesitand pentru vindecare sapte, respectiv opt zile de ingrijiri medicale", se mai arata in comunicat.Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Timisoara.In luna noiembrie 2019, doi copii si mama unuia dintre ei au murit , dupa ce o firma a facut dezinsectia in blocul de garsoniere de pe strada Miorita nr. 8 din Timisoara.