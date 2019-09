Doi procurori din Brasov au ajuns in vizorul Inspectiei Judiciare, dupa ce au intrat in conflict cu SS

Ziare.

In cazul procurorului Codreanu Bogdan, inspectorii judiciari au retinut ca, luand la cunostinta de existenta unei plangeri penale adresate Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, ce viza modul de efectuare a urmaririi penale intr-un dosar pe care il instrumenta, nu ar fi inteles sa formuleze o declaratie de abtinere, efectuand in schimb numeroase demersuri catre SIIJ, sub pretextul solutionarii dosarului mai sus mentionat, in scopul aflarii continutului acesteia.Cu privire la prim-procurorul Claudiu Sandu, IJ a retinut ca ar fi dat "girul de legalitate" acelor demersuri intreprinse de procurorul cu functie de executie, in scopul aflarii unor informatii ce serveau satisfacerii intereselor personale si nu in scopul aflarii adevarului in cauza penala aflata in instrumentare si nu ar fi inteles sa formuleze o declaratie de abtinere de la verificarea rechizitoriului emis in aceeasi cauza."In cazul ambilor procurori s-a retinut ca nu s-au conformat dispozitiei cu caracter administrativ, emisa in conformitate cu legea, comunicata ierarhic, refuzand sa trimita documentele solicitate la cererea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se precizeaza in comunicat.Totodata, sursa citata mentioneaza ca, in cazul procurorului Bogdan Codreanu, s-a retinut ca ar fi emis un act dupa dezinvestirea sa si sesizarea instantei de judecata prin rechizitoriu, respectiv o ordonanta de aplicare a sanctiunii amenzii judiciare fata de procurorul sef al SIIJ, incalcand astfel, cu stiinta, prevederile Codului de Procedura Penala.De asemenea, arata IJ, in cazul prim-procurorului Claudiu Sandu, s-a retinut lipsa controlului efectiv de legalitate asupra masurii dispuse de procurorul cu functie de executie.Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM, care va decide cu privire la angajarea raspunderii procurorilor in cauza.