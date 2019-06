Doi procurori sunt cercetati de SS pentru delict de opinie. Unul e cel care a deschis dosarul 10 august. Reactia Forumului Judecatorilor

Ziare.

com

Bogdan Pirlog este procurorul militar care a deschis ancheta in cazul protestului din 10 august 2018. El a candidat la sefia Sectiei Speciale, insa a fost respins initial si exclus din concurs, deoarece nu ar fi avut vechimea necesara, de 18 ani, dar a contestat aceasta decizie in plenul CSM.Sorin Marian Lia este procurorul-sef al Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia.Cei doi sunt copresedinti ai Asociatiei Initiativa pentru Justitie, iar acum sunt cercetati disciplinar de IJ pentru opiniile exprimate la consultarile de la Cotroceni pe tema Justitiei, dar si pentru comunicatul de presa transmis de asociatie dupa discutiile cu presedintele Klaus Iohannis.In acest sens, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania transmite ca cercetarea disciplinara a celor doi risca sa se transforme intr-un demers indreptat impotriva unei intregi asociatii, "fapt de natura a ridica semne de intrebare prin prisma respectarii libertatii de asociere si de exprimare corelativa a formei asociative".FJR readuce in atentia opiniei publice unele principii esentiale pentru libera asociere a magistratilor si libera lor exprimare:"Astfel, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului garanteaza protectia ideilor si opiniilor exprimate de formele asociative, ca un exercitiu colectiv al libertatii de exprimare, prevazuta de art. 10 din Conventie (cauza Refah Partisi si altii c. Turciei, hotararea din 13 februarie 2003).Pe de alta parte, existenta si activitatea asociatiilor cu preocupari in domeniul justitiei au fost si sunt necesare pentru cresterea eficientei functionarii institutiilor juridice, a transparentei acestora, precum si a calitatii actului de justitie.Independenta judiciara este o valoare care trebuie aparata atat din interior, de profesionistii dreptului, cat si din afara, de societatea civila. Atunci cand democratia si libertatile fundamentale sunt in pericol, obligatia de rezerva a judecatorului devine subsidiara obligatiei de indignare (Declaratia privind etica judiciara, adoptata de Adunarea Generala a Retelei Europene a Consiliilor Judiciare, desfasurata la Londra in perioada 2-4 iunie 2010).Prin urmare, reactiile magistratilor, prin reprezentantii lor sau prin asociatiile profesionale pe care le-au constituit, sunt legitime si asteptate", se arata intr-un comunicat de presa al FJR remisForumul Judecatorilor citeaza mai multe cauze in care procurorii au avut opinii contestate, apoi au fost cercetati disciplinar, iar in fine au avut castig de cauza."Prin urmare, criticile privind organizarea si functionarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) pot fi aduse in dezbatere publica de magistratii roman, ca un corolar al independentei lor, asa cum arata atat Biroul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, cat si Biroul Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni, existand, de altfel, numeroase demersuri judiciare prin care s-a invocat nelegalitatea, neconstitutionalitatea, incalcarea dreptului Uniunii Europene etc., prezentate de Asociatia Initiativa pentru Justitie in acel comunicat.Totodata, in principiu, nu se poate reprosa cu titlu individual unui magistrat titular al unei functii de reprezentare intr-o forma asociativa asumarea unei opinii imbratisate in unanimitate sau cu majoritate de membri, opinie pe care, prin prisma regulilor democratice ce guverneaza cvorumul decizional asociativ, ar fi fost oricum obligat sa o promoveze, chiar in ipoteza unei pareri individuale contrare.De altfel, intr-o astfel de ipoteza, cercetarea disciplinara a unui magistrat titular al unei functii de conducere intr-o forma asociativa, pentru un comunicat de presa emis in numele asociatiei pe care o reprezinta, risca sa se transforme intr-un demers indreptat impotriva unei intregi asociatii, fapt ce naste semne de intrebare prin prisma respectarii libertatii de asociere si de exprimare corelativa a formei asociative. De asemenea, pare ingrijoratoare modalitatea in care cele doua structuri de control asupra carierei magistratilor (SIIJ si Inspectia Judiciara) s-au sesizat reciproc, chiar prin intermediul conducatorilor lor, in acest caz, fapt singular si care a provocat in spatiul public o serioasa dezbatere cu privire la riscul unei lipse de impartialitate, cerinta esentiala pentru statul de drept", mai arata sursa citata.Puteti citi integral comunicatul FJR aici