Dosarul Tandarei: Petitie pentru demisia sau excluderea procurorului de caz

Centrul European pentru Educatie si Cercetare Juridica, Freedom House Romania, Cambridge Center for Applied Research in Human Trafficking (UK), Human Trafficking Foundation (UK), Asociatia WorldTeach Romania, Valoare Plus, Asociatia Femeilor Romance din Italia, Centrul Syene pentru Educatie, Usa Deschisa si Asociatia Cultural Sociala Economica Christiana au lansat o petitie prin care solicita demisia de onoare sau excluderea din magistratura a procurorului care a instrumentat Cazul Tandarei.Este vorba despre procurorul DIICOT Olga Vrinceanu."Impreuna, noi - cetatenii Romaniei - solicitam demisia de onoare sau excluderea din magistratura a procurorului care nu a utilizat corespunzator probele si informatiile pe care le avea la dispozitie.Raportul UE din decembrie 2018 (pg.75) arata ca, cetateni europeni, identificate in cele 28 de state membre. In acest context de vulnerabilitate, exista unii procurori in Romania care, desi au probe clare impotriva retelelor de crima organizata, nu le utilizeaza in mod corespunzator. Aceste situatii trebuie sa inceteze acum!", se arata in document.Petitia se intituleaza "O raza de lumina si speranta pentru copiii romani, victime ale traficului de persoane".Curtea de Apel Targu Mures a decis luni, definitiv, achitarea celor 25 de inculpati din dosarul Tandarei, acuzati ca au constituit o retea care trimitea copii la cersit in Marea Britanie. Decizia a fost luata pentru ca in cea mai mare parte a cazurilor a intervenit prescriptia.Cazul Tandarei priveste traficarea a 181 de copii rromi in Marea Britanie, unde erau folositi la cersetorie si furturi.. In Romania, cei 25 de rromi arestati si pusi sub acuzare in 2010 au fost eliberati dupa cateva luni.Dupa o prima decizie in acest caz, in luna februarie, reprezentantii DIICOT precizau ca, in "dosarul Tandarei" - in care Tribunalul Harghita daduse deja o prima decizie de achitare a celor 25 de inculpati sau a constatat ca faptele s-au prescris, faptele au fost reincadrate dupa schimbarea legislatiei, iar prescriptia a intervenit pentru unele infractiuni, respectiv constituirea unui grup infractional organizat si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, - pentru trafic de minori si spalarea banilor au apreciat ca se impune condamnarea inculpatilor.Ministrul Justitiei Catalin Predoiu a afirmat, dupa ce toti inculpatii din dosarul Tandarei au fost achitati, ca fie nu au fost probe, fie au fost probe si au fost ignorate insa in ambele cazuri ceva pare a fi in neregula