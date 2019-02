Dupa ce i-a respins initial, Iohannis a numit noii procurori-sef doriti de Tudorel Toader la Parchetul General si DIICOT

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale , seful statului a semnat urmatoarele decrete:*Decret pentru numirea doamneiin functia de procuror-sef al Sectiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe o perioada de 3 ani;*Decret pentru numirea doamneiin functia de procuror-sef adjunct al Sectiei Judiciare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe o perioada de 3 ani;*Decret pentru numirea doamneiin functia de procuror-sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe o perioada de 3 ani;*Decret pentru numirea domnuluiin functia de procuror-sef al Sectiei de combatere a traficului de droguri din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe o perioada de 3 ani;*Decret pentru numirea domnuluiin functia de procuror-sef al Sectiei de combatere a infractiunilor de terorism si a criminalitatii informatice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe o perioada de 3 ani;*Decret pentru numirea doamneiin functia de procuror-sef al Sectiei de combatere a criminalitatii organizate din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe o perioada de 3 ani.Amintim ca Iuliana Nedelcu, Elena Giorgiana Hosu si Antonia-Eleonora Constantin au fost initial respinse de presedintele Iohannis . Propunerile au fost inaintate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in urma cu cateva luni, atunci cand a propus-o si pe Adina Florea la sefia Directiei Nationale Anticoruptie. Pe 15 octombrie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef DNA. Asta desi ea a primit aviz negativ din partea Sectiei pentru procurori a CSM In ce priveste celelalte trei numiri, amintim ca propunerile au fost facute de ministrul Justitiei in urma cu 3 saptamani, pe 5 februarie . Toader a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca a trimis presedintelui Klaus Iohannis propunerile.