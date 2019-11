Dupa decizia CCR, nici procurorii nu se mai inteleg intre ei: Au solicitat lucruri diferite in fata ICCJ, in cazul Berbeceanu

Solicitarile contradictorii

," a cerut luni fostul sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu.Pe 30 iunie 2016, Berbeceanu a fost achitat de instanta suprema, fostul sef al DIICOT Alba Ioan Muresan a primit o pedeapsa de sapte ani de inchisoare, iar ofiterul de politie judiciara de la BCCO Alin Mirel Muntean a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Procesul se afla pe rolul completului de 5 judecatori.Potrivit deciziei CCR privind completurile specializate de 3 judecatori, completul de 5 judecatori ar fi trebuit sa trimita cazul la rejudecare in faza de fond.Procurorul de la Parchetul General a pus concluzii de sesizare a CJUE, in timp ce procurorul DIICOT a cerut rejudecarea cazului.," a spus procurorul DIICOT.Pe de alta parte, potrivit procurorului de la Parchetul General, Irina Kuglay, decizia CCR este obligatorie in masura in care nu incalca tratatele europene.," sustine Irina Kuglay. Concluzia ei: trebuie sesizata CJUE si suspendat procesul.Ceilalti avocati din dosar, ai caror clienti au fost condamnati in faza de fond, au cerut rejudecarea dosarului si retrimiterea in faza de Camera Preliminara.Inalta Curte urmeaza sa decida astazi soarta procesului: daca sesizeaza CJUE sau daca trimite cazul la rejudecare.