Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti este urmarit penal intr-un nou dosar

De asemenea, procurorii au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru sase infractiuni intr-un alt dosar.Magistratii SIIJ fac cercetari si au dispus inceperea urmaririi penale intr-un nou dosar deschis pe numele lui Mircea Negulescu, pentru fapte care ar fi fost savarsite in perioada in care acesta era procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si care ar viza un dosar de evaziune fiscala.Negulescu este urmarit penal pentru cercetare abuziva, patru infractiuni de influentarea declaratiilor martorilor, precum si participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigarii in forma continuata."In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca inculpatul, in calitate de procuror de caz intr-un dosar al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, ar fi realizat actiuni de determinare prin constrangere morala asupra a patru persoane, trei dintre acestea fiind audiate atat cu identitate protejata cat si cu identitate reala, ar fi produs si ticluit probe nereale in scopul de a dovedi existenta unor fapte de evaziune fiscala si coruperea alegatorilor si ar fi procedat la ticluirea de probe nereale, constand in atribuirea de identitati protejate unor persoane cu scopul ca acestea sa formuleze declaratii mincinoase de natura a atrage raspunderea penala a unei persoane nevinovate pentru fapte imaginare", se arata intr-un comunicat de joi al Parchetului de pe langa ICCJ.De asemenea, intr-un alt dosar, magistratii SIIJ fac in continuare cercetari pe numele lui Negulescu, pentru comiterea infractiunilor de favorizarea faptuitorului, influentarea declaratiilor, cercetare abuziva, participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare, represiune nedreapta si lipsire de libertate in mod ilegal.Procurorii SIIJ "au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un fost procuror eliberat din functie in cursul anului 2019 ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare a excluderii din magistratura", pentru comiterea mai multor infractiuni in exercitarea profesiei in cadrul DNA - Serviciul Teitorial Ploiesti.Astfel, fostul procuror este cercetat pentru favorizarea faptuitorului fiind acuzat ca "a dispus clasarea cauzei sub aspectul savarsirii infractiunilor de cumparare de influenta si dare de mita fata de trei persoane, retinand ca si cauza de nepedepsire formularea de catre aceste persoane a unor denunturi, desi ar fi avut cunostinta de imprejurarea ca denunturile nu ar fi fost date din proprie initiativa".Negulescu este de asemenea cercetat"In fapt, s-a retinut ca, in calitate de procuror de caz in cadrul D.N.A. - Serviciul Teritorial Ploiesti, ar fi determinat si ar fi incercat sa determine sase persoane, prin constrangere si actiuni cu efect vadit intimidant, pentru a da declaratii mincinoase intr-un dosar in care era cercetat un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia", se arata in comunicatul Parchetului General.Acuzatia de cercetare abuziva are in vedere faptul ca fostul magistrat, in perioada in care a lucrat la DNA Ploiesti "ar fi ticluit declaratiile a patru martori denuntatori, consemnandu-le contrar realitatii si in conditiile in care ar fi fost date sub exercitarea de presiuni".Pe numele lui Negulescu"In fapt s-a retinut ca, in calitate de procuror de caz in cadrul D.N.A. - Serviciul Teritorial Ploiesti, a dispus punerea in miscare a actiunii penale, a dispus masura controlului judiciar si ulterior trimiterea in judecata a unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, desi ar fi cunoscut ca acesta este nevinovat, corelativ modalitatii neloiale de administrare a probatoriului constand in ticluirea unor acte de sesizare si declaratii de martori", precizeaza anchetatorii.In ceea ce priveste acuzatia de participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare, Negulescu este cercetat pentru patru astfel de fapte in forma continuata) pe motiv ca in calitate de procuror de caz in cadrul D.N.A. Ploiesti "ar fi determinat prin amenintari si actiuni cu caracter vadit intimidant patru persoane de a formula denunturi mincinoase cu privire la savarsirea de infractiuni de trafic de influenta si luare de mita de catre un procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia".Fostul procuror, pentru ca ar fi intreprins actiuni de detinere impotriva vointei lor fata de doi martori, timp de mai multe ore, "perioada in care ar fi exercitat presiuni pentru a obtine denunturi si declaratii impotriva unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sinaia".In acelasi dosar este urmarita penal o alta persoana, acuzata de infractiueai de marturie mincinoasa pentru declaratii date in fata judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.