Inalta Curte revoca controlul judiciar pus in cazul fostilor procurori de la DNA Ploiesti, Onea si Negulescu

Decizia poate fi contestata de procurori.Lucian Onea si Mircea Negulescu aveau instituit controlul judiciar din 25 septembrie 2019. Decizia de revocare a fost luata de magistratul Ana Hermina Iancu, cea care judeca dosarul celor doi.Potrivit acuzatiilor SIIJ, procurorul Lucian Onea a fost trimis in judecata pentru participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare, represiune nedreapta, cercetare abuziva, instigare in forma continuata la comiterea, fara vinovatie, sub forma participatiei improprii a infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata.Fostul procuror Mircea Negulescu este trimis in judecata pentru de participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreapta, instigare in forma continuata la comiterea fara vinovatie sub forma participatiei improprii a infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata.Este vorba de un dosar in care fostul deputat PSD Sebastian Ghita are calitatea de parte vatamata si solicita 1 milion de lei, reprezentand "despagubiri materiale pentru repararea prejudiciului nepatrimonial produs si imputabil celor doi inculpati".In rechizitoriu, procurorii sustin ca Lucian Onea, in calitate de procuror la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, in instrumentarea a doua dosare penale, impreuna cu inculpatul Negulescu Mircea, in calitate de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in cursul lunii mai 2015, "l-au determinat pe un martor denuntator sa plasmuiasca un denunt in numele unei persoanei imaginare, sa intocmeasca in fals, in format electronic, tabele care contin numele unor persoane - locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetatenie romana in anul 2014, cu scopul de a dovedi infractiunea de coruperea alegatorilor pretins savarsita de persoana impotriva careia s-a formulat denuntul"."De asemenea, in calitatile mentionate anterior, inculpatul Onea Lucian Gabriel, cu ajutorul inculpatului Negulescu Mircea, la data respectiva procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunea de coruperea alegatorilor fata de o persoana despre care stia ca nu este vinovata.Totodata, inculpatul Onea Lucian Gabriel, cu sprijinul inculpatului Negulescu Mircea, in cursul lunii mai 2015, in solutionarea celor doua dosare penale, a ticluit probe nereale prin exercitarea de constrangeri asupra martorului denuntator", sustin procurorii.In rechizitoriu, se mai retine ca cei doi, in mod repetat, in perioada aprilie-mai 2015, "l-au determinat pe martorul denuntator sa contrafaca, prin exercitarea de constrangeri, a unui denunt si a unor tabele in format electronic continand nume de persoane din Republica Moldova care ar apartine unor cetateni romani imaginari".