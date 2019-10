Inca un apel retras de SS: Gheorghe Stan a scapat-o pe Mihaiela Iorga Moraru de procesul de favorizarea faptuitorului

De ce SS a retras contestatia?

Motivele lui Stan

Iorga Moraru ancheteaza cazul "Sorina"

Era vorba de o contestatie impotriva deciziei prin care Inalta Curte a constatat nulitatea rechizitoriului si a exclus toate probele administrate in cursul urmaririi penale de catre DNA. Sentinta a fost data de judecatorul Silvia Cerbu pe 18 iunie 2018, dar DNA a contestat decizia a doua zi, pe 19 iunie 2018.Pe 23 octombrie 2018, printr-o OUG promovata de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a fost operationalizata SS. O alta ordonanta promovata de Tudorel Toader, OUG 7/2019 din 19 februarie 2019, permitea Sectiei Speciale sa retraga apelurile in dosarele in care sunt judecati si magistrati.Lucru pe care Gheorghe Stan l-a facut in mai multe dosare, mai ales cele in care erau implicati oamenii PSD: cele mai cunsocute fiind cele privindu-i pe fostii deputati PSD, Sebastian Ghita, Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc.In mod similar, Gheorghe Stan a retras contestia si in cazul Mihaielei Iorga Moraru. Decizia de retragere a luat-o pe 6 iunie 2019, in contextul in care isi incepea mandatul de judecator la Curtea Constitutionala pe 15 iunie. Stan a ajuns la CCR fiind sustinut de PSD.," scria Gheorghe Stan.Potrivit unor surse judiciare, la momentul retragerii contestatiei, motivarea deciziei din camera preliminara nu era redactata.La acel moment, Mihaiela Iorga Moraru activa deja ca procuror in cadrul SS, iar la sfarsitul lunii iunii 2019 a intrat din nou in atentia mass-media dupa ce a preluat ancheta in dosarul Sorinei, fata adoptata cu scandal de la Baia de Arama.In urma retragerii contestatiei DNA, dosarul Mihaielei Iorga Moraru in care este acuzata de fals intelectual si favorizarea faptuitorului s-a intors la SS. Acesta urmeaza sa fie solutionat de un coleg.