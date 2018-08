Inspectia Judiciara ii verifica pe procurorii militari care au deschis ancheta in cazul violentelor din 10 august

Procurorul care a fost in piata

S-a antepronuntat Corbu?

Ziare.

com

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat luni dimineata cazul celor doi magistrati si a opinat ca doar Inspectia Judiciara poate da un raspuns in acest caz.Bogdan Pirlog este procurorul care era de serviciu la Parchetul Militar Bucuresti in ziua protestului si a vrut sa vada personal cum se desfasura acesta. Dupa terminarea protestului, magistratul a deschis o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunilor de purtare abuziva, abuz si neglijenta in serviciu din partea jandarmilor.Pe de alta parte, jandarmii si ministrul de Interne, Carmen Dan, au sustinut ca Pirlog ar fi facut parte din punctul de comanda inaintat.Intrebat astazi daca e normala prezenta unui procuror militar la protest, Tudorel Toader a spus: "Intrebati-i pe ei. Au procuror general, care ne asigura ca aceasta ancheta va fi una obiectiva. Nu aveam nevoie de aceste asigurari, pentru ca toate anchetele trebuie sa fie obiective."Intrebat ce actiuni ale jandarmilor au fost nejustificate, ministrul Justitiei a spus ca "numai Inspectia Judiciara poate sa dea un raspuns".Oricum cazul a fost declinat la Parchetul General (PG) - Sectia Militara. Motivul: sunt plangeri care ii vizeaza pe Carmen Dan, prefectul Capitalei si sefii Jandarmeriei , persoane care atrag competenta PG.Ionel Corbu este prim-procurorul Parchetului Militar Bucuresti, seful direct al lui Bogdan Pirlog. Intrebat, miercuri, daca din documentele prezentate pana acum de Jandarmerie exista dovezi ca s-a impus acea interventie in forta, prim-procurorul a spus ca sunt elemente care sa dovedeasca amploarea evenimentelor, dar, dupa parerea sa, "sub nicio forma actele de agresiune exacerbate nu se justifica"."In mare parte, da, exista elemente si indicii doveditoare privitor la amploarea evenimentelor ce urmau sa se desfasoare, insa, in opinia mea, sub nicio forma actele de agresiune exacerbate nu se justifica atata vreme cat existau multiple modalitati de estompare a unor demersuri care au degenerat sau care urmau sa degenereze", afirma Corbu.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, explica astazi ca doar Inspectia Judiciara poate stabili daca Ionel Corbu s-a antepronuntat."Ma intrebati daca s-a antepronuntat sau nu. Daca nu cumva este o abatere de la deontologia profesionala sau de la regulile procesuale, numai Inspectia Judiciara poate da un raspuns", a declarat Tudorel Toader.I.S.