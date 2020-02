Licu si ceilalti candidati la sefia parchetelor, interviuri la CSM in 2 si 3 martie

Ziare.

com

Printre candidatii care vor fi intervievati se numara si actualul procuror general interimar Bogdan Licu, propus pentru functia de prim adjunct al procurorului general. Avizele vor fi transmite catre Ministerul Justitiei in perioada 9-10 martie.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, marti, dupa suplimentarea ordinii de zi, calendarul pentru examinarea propunerilor facute de ministrul Justitiei de avizare a numirilor pentru functii de conducere din Ministerul Public.Astfel, marti sunt puse in dezbatere publica proiectele de management si se fac verificari asupra candidaturilor. Rezultatele acestora vor fi analizate in 2 martie.Tot atunci vor fi intervievati urmatorii candidati:10.00 - 11.30 - Bogdan Dimitrie Licu in functia de prim adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;12.00 - 13.30 - Maria Magdalena Militaru in functia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;14.00 - 15.30 - Adriana Denisa Cristodor in functia de procuror sef Sectie - Sectia urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.In 3 martie vor fi intervievati alti candidati:10.00 - 11.30 - Catalin Ranco Pitu in functia de procuror sef Sectie - Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;12.00 - 13.30 - Madalina Scarlat in functia de adjunct al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie;14.00 - 15.30 - Oana Daniela Patu in functia de adjunct al procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.Avizele vor fi transmite catre Ministerul Justitiei in perioada 9-10 martie. Ministerul Justitiei a anuntat, luni, propunerile de numire pentru ocuparea unor functii de conducere vacante in cadrul Ministerului Public.Propunerile au fost trimise catre CSM Sectia de procurori, marti, in vederea procedurii de avizare."Pentru celelalte posturi vacante pentru care a fost organizata selectia, Ministrul Justitiei nu va face propuneri de numire, optand pentru respingerea candidaturilor.Pentru posturile ramase astfel vacante in conformitate cu pct.3 supra, precum si pentru cele care ar putea ramane vacante in urma deciziilor presedintelui Romaniei asupra propunerilor formulate de Ministrul Justitiei, Ministerul Justitiei va organiza o noua procedura de selectie la o data ulterioara in cursul lunilor martie - aprilie 2020", se arata in comunicatul ministerului.