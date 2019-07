Lista scurta pentru functia de procuror european: Daniel Horodniceanu, Claudiu Dumitrescu si Catalin Borcoman

Ziare.

Astfel, in urma sustinerii interviului, comisia a deliberat si a selectat trei candidati, care vor fi inclusi, in ordine alfabetica, in lista pe care Ministerul Justitiei o va inainta Comisiei de selectie prevazuta la art. 14 alin. 3 din Regulamentul (UE) 2017/ 1939, in vederea numirii de catre Consiliul Uniunii Europene.Cei trei candidati selectati sunt Daniel Horodniceanu, Claudiu Dumitrescu si Catalin Borcoman.Lista este publicata pe site-ul Ministerului Justitiei.Dintre cei opt candidati inscrisi initial, cinci au sustinut interviul, doi s-au retras, iar unul a fost respins de comisia de selectie intrucat nu indeplinea conditiile stabilite la articolul 1 alineat 3 din OUG 8/2019. Patru dintre candidatii ramasi in concurs au sustinut interviul in data de 9 iulie 2019, iar cel de-al cincilea, in data de 23 iulie 2019, precizeaza ministerul.Romania trebuia sa decida inca din luna martie pe cine trimite in functia de procuror european din partea tarii noastre, mai ales ca Guvernul PSD-ALDE si fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader stiau inca din octombrie 2017 ca au la dipozitie un an si jumatate pentru a stabili lista de propuneri, insa Tudorel Toader nu s-a grabit deloc, ocolind abil Parlamentul.Abia in martie 2018 a publicat pe site un proiect de lege in acest scop si abia in noiembrie 2018 a organizat o dezbatere publica pe subiect, conform unei minute publicate in ianuarie pe site-ul ministerului. Insa ministrul Toader nu a cerut niciodata de la CSM vreun aviz pentru acel proiect de lege, care nici nu a mai ajuns in Parlament. Asa se face ca Tudorel Toader a organizat intreaga procedura prin ordonanta de urgenta.