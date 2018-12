Pentru VIP-urile eliberate acum exista riscul prescrierii. Judecator: Si procurorii pot face apel la achitari

Ziare.

com

Magistratul face aceste precizari in contextul in care completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte au admis in principiu mai multe contestatii in anulare si au decis suspendarea executarii pedepsei in cazurle unor VIP-uri ca Alina Bica, Serban Pop, Dan Sova, Constantin Nita si Rudel Obreja.Danilet precizeaza ca persoanele condamnate au interesul de a face apel, "iar pentru cei achitati poate ca Ministerul Public are un interes similar.""Urmare a timpului care se va scurge, exista pericolul de a se prescrie raspunderea penala", mai scrie Danilet, pe Facebook.In aceasta situatie, CSM si ICCJ trebuie sa gaseasca solutiile manageriale pentru ca procedurile reluate sa se desfasoare nu numai rapid, ci chiar de pe o zi pe alta, ca in Occident, crede judecatorul."Aceste cauze vor trebui solutionate definitiv in cel mai scurt timp pentru a se infaptui actul de justitie si ca imaginea sistemului judiciar sa fie restabilita", conchide Danilet.I.S.