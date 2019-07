Procurorii CSM trag un semnal de alarma dupa cazul Caracal: Exista numeroase deficiente in sistemul judiciar

Ziare.

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii asigura insa ca cei vinovati in acest caz vor fi pedepsiti."Sectia pentru procurori asigura opinia publica ca cei vinovati vor raspunde, insa, ca in orice investigatie aflata in curs, adevarul juridic si responsabilitatile trebuie dovedite si stabilite in baza probelor si in niciun caz sub imperiul emotiei publice sau presiunii mediatice, in acest scop fiind necesar a fi luate toate masurile legale pentru ca activitatea organelor judiciare sa se desfasoare cu celeritate.Sectia nu poate totusi sa nu observe faptul ca,", transmit procurorii CSM intr-un comunicat remis luniAcestia subliniaza ca exista numeroase deficiente in sistemul judiciar asupra carora s-au tras numeroase semnale de alarma atat din partea Sectiei, cat si a Comisiei Europene, Comisiei de la Venetia si GRECO.", mai precizeaza comunicatul.Totodata, Sectia pentru procurori a CSM nu este de acord cu politizarea tragediei de la Caracal si incercarile mediatice de influentare a opiniei publice pentru stabilirea cu orice pret de incadrari si vinovatii juridice in sarcina unor magistrati."In contextul luarilor de pozitie publice din ultima perioada, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii invita toti reprezentatii institutiilor implicate, in special din sistemul judiciar, la decenta si rezerva cu privire la evenimentele petrecute.bazandu-se pe speculatii in conditiile in care elementele factuale nu au fost stabilite complet", mai spun procurorii CSM.Amintim ca, miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Duminica, suspectul principal in acest caz, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni Ulterior, procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca Georghe pentru omor calificat , iar anchetatorii au confirmat ca Alexandra a fost ucisa dupa ce a fost prinsa de Dinca sunand la 112."S-a decis extinderea actiunii penale si sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, constand in aceea ca, la data de 25 iulie 2019, in jurul orelor 12:00, Gheorghe Dinca a ucis-o pe minora in varsta de 15 ani, pe care anterior o rapise, o sechestrase la domiciliul sau si o violase.In cauza exista elemente constitutive ale traficului de minori: recrutarea, transportarea si adapostirea minorului, profitand de vulnerabilitatea minorului, in scopul exploatarii sale sexuale", a declarat Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, duminica seara.Hosu a precizat ca au fost identificate mai multe oase si dinti umani intr-un butoi metalic, la domiciliul lui Dinca.Luni dimineata, seful STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca, si-a dat demisia in urma cazului de la Caracal , dar nu isi asuma nicio "umbra de vinovatie".