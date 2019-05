Procurorii europeni contesta Sectia Speciala a Adinei Florea si cer politicienilor sa opreasca umilirea si intimidarea magistratilor

Iata recomandarile CCPE:

"CCPE se indoieste profund ca infiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie va ajuta in vreun fel anchetele in cazul membrilor unei anumite profesii - procurori si judecatori.Problema in astfel de cazuri nu e a apartenentei la o breasla, ci a faptelor de care sunt acuzati ca le-au comis. Astfel, un parchet obisnuit poate instrumenta cazurile care vizeaza procurori si judecatori", considera procurorii europeni, care adauga ca nici numarul de dosare in care sunt vizati magistrati in Romania nu justifica infiintarea unei sectii speciale care sa se ocupe de ele.1. Colegiul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, care ii reprezinta pe membrii acestuia ce sunt procurori activi din toate statele membre ale Consiliului Europei,2. In ceea ce priveste rolul si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul CCPE recomandasi, in special, inlaturarea posibilitatii ca membrii alesi sa poata fi revocati urmare a retragerii increderii, prin vot, de catre adunarile generale ale parchetelor, inclusiv ca urmare a unui memoriu in acest sens.3. Colegiul CCPE conchide, deopotriva, in sensul ca- entitati decizionale distincte potrivit noilor modificari aduse Legilor Justitiei -4. Colegiul CCPE, si recomanda participarea lor deplina in activitatea CSM si in cadrul procesului decizional, alaturi de alti membri.5. In ceea ce priveste, Colegiul CCPE recomanda reconsiderarea atat a modificarilor aduse, cat si a actualelor prevederi constitutionale aflate in stransa legatura, astfel incat6. In ceea ce priveste, Colegiul CCPE isiin evaluarea cauzelor sau existentei unei erori judiciare. Se recomanda in intregime reconsiderarea acestei implicari, precum si exercitarea unei actiuni in regres impotriva procurorului in cauza numai subsecvent unei actiuni disciplinare derulate corespunzator si soldate cu un verdict de vinovatie.7. Colegiul CCPE subliniaza in continuare caracterul profund ingrijorator al noii proceduri in atragerea raspunderii, plasat in contextul celorlalte modificari legislative ce au dus lacomise de procurori si care au impus limitari libertatii lor de exprimare. In acest context,8. In completarea acestor chestiuni procedurale, Colegiul CCPE recomanda casa fie suplimentar precizata, in sensul ca magistratii nu pot fi trasi la raspundere decat in ipoteza in care reaua credinta sau grava lor neglijenta a fost stabilita printr-un proces derulat corespunzator.9. Cu privire la crearea uneipentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori, Colegiul10. Colegiul CCPE conchide in sensul ca noua obligatie impusa procurorilor, prinnu este necesara,, astfel incat se recomanda inlaturarea acestei modificari.11. Cu privire la, Colegiul CCPE condamna orice declaratii, comentarii sau remarci in Romania care depasesc granitele unor critici legitime si, prin folosirea de argumente nepotrivite, precum si desconsiderarea in orice alt mod a Ministerului Public sau a procurorilor in mod individual.12. In ceea ce priveste dreptul procurorilor de a protesta impotriva politicilor sau actiunilor de natura a le afecta independenta si autonomia,, intr-un climat de respect reciproc si intr-o modalitate compatibila cu pastrarea independentei si a impartialitatii aferente statutului de procuror.CCPE este o autoritate consultativa a Consiliului Europei cu privire la aspecte legate de independenta, impartialitatea si statutul procurorilor.Amintim ca si Colegiul Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni (CCJE) a avut, de asemenea, o reactie dura fata de infiintarea SS, cerand desfiintarea ei.