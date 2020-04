Procurorii sesizeaza instanta cu primul rechizitoriu al unui barbat care a fugit din carantina

A revenit din Anglia

Pe parcursul cercetarilor, inculpatul a recunoscut fapta, manifestand regret, anunta Ministerul Public. Potrivit procurorilor, barbatul nu a respectat in prima faza izolarea la domiciliu, iar in faza a doua a fugit din carantina institutionalizata.Conform anchetatorilor, barbatul a revenit pe 19 martie pe teritoriul Romaniei din Anglia."Potrivit Ordinului nr. 414 din 11 martie 2020 emis de Ministerul Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial nr. 201 din 12 martie 2020, fata de acesta s-a instituit masura izolarii la domiciliu.Pentru asigurarea respectarii masurii instituite fata de IKL (), organele de politie din raza de domiciliu au efectuat verificari periodice. In ziua de 23 martie 2020, organele de politie au constatat ca numitul IKL, in jurul orei 11.30, nu se afla la domiciliu.," prezinta faptele procurorii.In dimineata zilei de 1 aprilie 2020, doua persoane care prestau activitati de voluntariat in favoarea celor fata de care s-au instituit masuri de carantinare, au instiintat autoritatile, despre faptul ca tanarul a fugit din centrul de carantina.Inculpatul a fost condus in acelasi centru de carantina, fiind dispusa fata de acesta masura carantinei institutionalizate, pentru o noua perioada de 14 zile," mai precizeaza anchetatorii.Conform anchetatorilor, fapta comisa de acesta intruneste elementele constitutive ale infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 Cod penal, asa cum a fost modificat prin ordonanta de urgenta nr. 28/2020, conform caruia, nerespectarea masurilor de carantina sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.Cauza a fost inaintata Judecatoriei Iasi.Potrivit datelor Ziare.com, dosarul de la Iasi este primul rechizitoriu facut de procurori pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor.Intr-un alt caz, pe 17 aprilie, un tanar de 28 de ani din Salaj care s-a intors din Marea Britanie si a fugit de 3 ori din izolare si carantina a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu un procuror si a primit 8 luni de inchisoare cu suspendare.I.S.