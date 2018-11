Procurorul care a deschis ancheta 10 august a suspendat in instanta actiunea disciplinara deschisa impotriva sa

Acuzatiile IJ

Pirlog este procuror la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti si este cel care s-a sesizat din oficiu si a deschis o ancheta in cazul interventiei brutale a jandarmilor la protestul Diasporei din 10 august.Decizia CSM vine dupa ce Bogdan Pirlog a dat in judecata Consiliul Superior al Magistraturii si a cerut anularea unui articol din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara.Cererea procurorului a fost admisa, iar instanta a decis suspendarea aplicarii acestui articol."Admite cererea. Anuleaza art. 7 alin. 3 din Regulamentul privind nomele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara. Suspenda executarea aplicarii art. 7 alin. 3 din Regulamentul privind nomele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara, pana la solutionarea definitiva a cauzei.Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare", a decis Curtea de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor. Potrivit deciziei date astazi de Sectia pentru procurori in materie disciplinara din CSM, actiunea disciplinara deschisa impotriva lui Pirlog se va relua cand procesul o sa fie solutionat definitiv.Potrivit Inspectiei Judiciare, procurorul si-a exprimat opiniile in articolul(publicat la 25 ianuarie 2018, pe site-ul www.juridice.ro), "cu desconsiderarea explicita si totala a normelor si standardelor de conduita impuse magistratilor"."A denigrat, in mod deliberat, pe de o parte, membrii Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciind ca aceasta estesi, si inspectorii Inspectiei Judiciare, pe care i-a calificat drept", se mai arata in document.Inspectia Judiciara anunta ca actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la raspunderea procurorului in cauza.