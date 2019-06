Procurorul care a intervenit in cazul Sorina e aparat de sefa: A respectat procedura. Imaginile aparute nu sunt fidele

Ziare.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a declarat, luni, ca Maria Piturca a respectat procedura in timpul interventiei de vineri, cand fetita de 8 ani a fost preluata din casa in care a crescut din Mehedinti."Doamna procuror a vrut sa discute cu copilul, a vrut sa ia copilul pentru a-l prezenta la Medicina Legala, era vorba de infractiunea de rele tratamente aplicate minorului. Este o infractiune cu privire la care doamna procuror a emis cercetarile penale", a spus Tena Tulitu, prim-procuror al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova.Aceasta a mai precizat ca procurorul a constatat ca fetita este retinuta ilegal si a predat-o familiei."Doamna procuror nu a luat fetita, doamna procuror a constatat ca este retinuta ilegal de familia Saramat si a fost prezentata, a fost predata parintilor si a fost prezentata la Medicina Legala, deoarece se efectueaza cercetari pentru infractiunea de rele tratamente aplicate minorului", a mai spus sefa Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova.Tena Tulitu a mai declarat ca cei care vor face verificari vor vedea filmarea oficiala din timpul perchezitiei, in care se vede ca procurorul a incercat sa dialogheze cu copilul si a prezentat scopul pentru care se afla acolo."In spatiul public s-au vazut acele imagini care au fost filmate cu telefonul mobil. Noi avem filmarea de la perchezitie, care se filmeaza de la inceputul pana la finalul perchezitiei. Cine va vedea, cine va face verificari va vedea acest film, si nu este asa, este normal ca in spatiul public au aparut franturi, au aparut imagini, care de altfel nici nu sunt fidele, ca una cu telefonul mobil nu poti sa spui ca este o redare fidela si stiti cum se poate manipula, daca pot sa spun asa, imaginea", a adaugat procurorul general de la Craiova.Ea a precizat ca perchezitia a avut loc intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului, inselaciune, fals privind identitatea, uz de fals si impiedicarea accesului la invatamantul general obligatoriu.Procurorul general Bogdan Licu a dispus verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova privind modul in care un procuror din acea structura a intervenit in cazul fetitei din Mehedinti si a efectuat perchezitia domiciliara . Totodata, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a sesizat Inspectia Judiciara pentru a efectua cercetari cu privire la conduita si modul in care procurorul a intervenit.Fetita a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce copila a fost infiata de o familie din America.Momentul in care mascatii au intrat in casa si au luat fetita a fost filmat de familia care a crescut-o. In imagini se observa cum copila refuza sa mearga cu oamenii legii si striga "mami, nu vreau sa plec!". Si vecinii au fost revoltati de aceasta situatie.Imediat dupa ce fetita a fost luata din casa a aparut un val de nemultumiri, oamenii fiind suparati de faptul ca fetita a fost luata impotriva vointei ei.Asistenta maternala care a avut grija de fetita luata din casa de mascati, la Baia de Arama, sustinea ca nu a refuzat adoptia copilei si a fost obligata sa semneze o declaratie gata scrisa.