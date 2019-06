Procurorul general confirma ca s-a deschis dosar penal in cazul Sorinei: Copilul nu ar trebui sa paraseasca tara

Ziare.

Licu a declarat, la sediul CSM, ca a fost deschis un dosar penal in acest caz."In calitate de procuror general, nu tolerez abuzuri. Inca de vineri in cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie a fost constituit un dosar penal ce are ca obiect cercetarea imprejurarilor prezentate in mass-media.Pana in acest moment, nu am vrut sa facem cunoscut acest lucru din motive ce tin de managementul dosarului, dar va pot informa acum, pentru ca la aceasta ora, la Parchetul Curtii de Apel Craiova, a ajuns o echipa formata din procurori si ofiteri de politie judiciara din cadrul SIIJ", a declarat Bogdan Licu.Procurorul general a mai precizat ca nu stie ce risca procurorul care a bruscat-o pe Sorina. Totodata, acesta a subliniat ca fetita nu ar trebui sa paraseasca momentan teritoriul tarii."Codul de Procedura Civila ofera Ministerului Public calitatea procedurala de a actiona in numele minorei Sorina si eu consider ca nu trebuie sa paraseasca teritoriul tarii pana cand nu exista garantii depline ca se va face in conditii de siguranta fizica si, mai ales, psihica", a adaugat Bogdan Licu.Sorina a fost luata cu mascatii, vineri, din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce copila a fost infiata de o familie din America.Momentul in care mascatii au intrat in casa si au luat fetita a fost filmat de familia care a crescut-o. In imagini se observa cum copila refuza sa mearga cu oamenii legii si striga "mami, nu vreau sa plec!".