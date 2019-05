Procurorul general interimar intareste Sectia Speciala cu 16 posturi de politisti delegati din MAI

Sursa: Decizia CSM

Potrivit deciziei CSM, este vorba de un numar de 16 posturi de ofiteri de politie judiciara. Repartizarea acestor posturi s-a facut prin transformarea unor posturi vacante din Ministerul Public, cele mai multe din Parchetul General.Decizia de a intari Sectia Speciala a fost luata in contextul in care mai multe organzatii civice si organisme internationale cer ca aceasta structura sa fie desfiintata.Decizia CSM a fost luata cu 12 voturi DA si 3 nule.Sectia Speciala urmeaza sa aiba 41 de posturi, in contextul in care in prezent functioneaza cu 25 de posturi, din care 15 posturi de procuror, 9 posturi de grefier si 1 post de sofer.Desi in statutul de functii al Sectiei Speciale nu sunt prevazute posturi de ofiter sau de agent de politie judiciara, activitatea specifica se desfasoara in acest moment cu 11 ofiteri de politie judiciara delegati de la MAI.I.S.