Ex-procurorul Negulescu, pus sub acuzare de SS pentru ca ar fi ticluit probe nereale impotriva unui judecator

Potrivit unor surse judiciare, in acelasi dosar este cercetat si un alt procuror de la DNA Ploiesti, Alfred Savu."In fapt, in calitate de procurori de caz intr-un dosar inregistrat in anul 2016 la DNA Ploiesti,, respectiv obtinerea de denunturi de la doua persoane care se aflau in stare de arest preventiv in alt dosar al DNA Ploiesti, pe care il instrumentau, denunturi in urma carora celor doua persoane li s-ar fi inlocuit masura arestului preventiv cu masura preventiva a controlului judiciar, si ar fi consemnat declaratii ale unor martori prin exercitarea de presiuni si amenintari asupra acestora.De asemenea, ar fi indus ideea ca un judecator a primit cu titlu de mita o haina de blana, desi, inca de la momentul sesizarii organelor judiciare, ar fi existat dubii atat cu privire la obiectul mitei, cat si cu privire la realitatea acestei actiuni si, contrar materialului probator existent in dosar, au fost intocmite referatele privind incuviintarea autorizarii perchezitiei domiciliare, incuviintarea autorizarii masurii preventive a arestului fata de magistratul judecator, solicitarea autorizarii perchezitiei, formularea propunerii privind arestarea preventiva a magistratului judecator, scenariu de natura a dovedi existenta infractiunilor retinute in sarcina judecatorului, in scopul acuzarii pe nedrept de savarsirea unor asemenea fapte", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.Cei doi procurori mai sunt acuzati ca l-a trimis in instanta pe judecator pentru abuz in serviciu si luare de mita, desi stiau ca este nevinovat.In 2016, Ruxandra Popescu, judecator de la Judecatoria Sinaia, a fost trimisa in judecata de DNA Ploiesti, alaturi de primarul si secretarul orasului, Vlad Oprea, respectiv Beatrice Eugenia Radulescu, fiind acuzata ca a primit mita o haina de blana in valoare de 500 de euro.Procurorii de la DNA Ploiesti sustineau ca, in vara anului 2010, in contextul in care pe rolul instantei se afla un dosar civil ce privea un litigiu intre Primaria Sinaia si trei persoane, concesionari ai unor terenuri, Ruxandra Popescu a acceptat promisiunea facuta de o persoana cu functie de conducere in Politia Sinaia de a i se plati un folos necuvenit in schimbul pronuntarii unei hotarari favorabile.In decembrie 2017, Ruxandra Popescu a fost condamnata de Curtea de Apel Ploiesti la 4 ani inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, insa a fost achitata de Inalta Curte de Casatie si Justitie printr-o decizie definitiva din 13 iunie 2019.