Scurgeri de informatii din Sectia de investigare a magistratilor? Procurorii cer Inspectiei Judiciare sa faca verificari

Cinci procurori din cadrul DNA Oradea sunt audiati in acest moment de procurorii SIIJ.Procurorul-sef adjunct al Sectiei de anchetare a magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Adina Florea, a declarat, pentru Mediafax, ca mai multi procurori din DNA Oradea au fost chemati la audieri, miercuri, in urma inregistrarii aparute in care se vorbeste de "linistirea" judecatorilor.In acest context, AMASP cere ca reprezentantii SIIJ sa explice cum citarea telefonica, in vederea audierii a colegilor, a ""."Cum astfel de aspecte au fost verificate anterior de Inspectia Judiciara in ceea ce priveste activitatea DNA, s-ar impune, pentru a arata echidistanta si profesionalism, ca verificari identice sa se intreprinda si la nivelul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie", explica magistratii.AMASP ridica si o alta problema: Cine a realizat inregistarea discutiilor in sediul DNA?"Tinand cont ca interceptarea neautorizata a comunicarilor constituie infractiune, dincolo de continutul si potentialul mediatic al acestor "dezvaluiri", AMASP considera necesara declansarea unei investigatii privind modalitatea si autorii efectuarii inregistrarii", se arata in comunciatul de presa.Potrivit sursei citate, procurorii considera necesar ca toti judecatorii oradeni care apreciaza ca au fost intimidati sau santajati de procurorii amintiti sa iasa public si sa indice cine i-a intimidat sau santajat, cand, in ce mod si in ce scop.De asemenea, AMASP considera ca persoanele (inclusiv judecatori) care au ales sa iasa in spatiul public si sa isi prezinte versiunea de adevar, sustinand ca sunt victime ale unor "abuzuri abominabile" ale procurorilor din cadrul DNA - ST Oradea, sa finalizeze acest demers, respectiv sa nominalizeze dosarele in care au fost anchetati si solutiile pronuntate, fie ele de clasare, achitare sau condamnare, "", se mai arata in comunicat.Membrii AMASP pledeaza pentru echilibru si obiectivitate in dezbaterile publice, de aceea considera nefiresc ca aceste "versiuni de adevar" sa circule nechestionate de nimeni.De asemenea, AMASP atrage atentia ca obligatia de rezerva se aplica tuturor reprezentantilor autoritatii judecatoresti, indiferent daca exercita functia de procuror sau de judecator si indiferent de versiunea prezentata in emisiuni de televiziune."Inspectia Judiciara ar trebui sa dea dovada de o practica unitara si sa efectueze verificari preliminare cu privire la persoanele care au depasit limitele libertatii de exprimare in cadrul mass media", conchide comunicatul.Potrivit Mediafax, avocatul Razvan Doseanu a publicat o inregistrare audio a unei sedinte a DNA Oradea din ianuarie 2018, despre care spune ca nu stie daca e autentica. In inregistrare se vorbeste de urmarirea penala a unor judecatori ca sa intre "frica in ei".Avocatul sustine, pe site-ul casei de avocatura pe care o reprezinta, ca a primit inregistrarea anonim si da numele celor care ar fi participat la sedinta DNA Oradea, spunand ca le recunoaste vocile personal. Astfel, el ii nominalizeaza pe procurorii Man Ciprian, Muntean Adrian, Ardelean Ciprian, Pantea Cosmin si Rus Lucian, de la DNA Oradea.