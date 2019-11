Cazul padurarului Liviu Pop ucis in Maramures: Se cere mutarea anchetei

Ziare.

com

"Este un mesaj despre padurarii care au murit in ultimii ani in padurile din Romania. Este un mesaj despre cei sase padurari (...), sase oameni care au murit incercand sa apere padurea. Este vorba despre alti 650 de padurari care au fost batuti crunt in padure de mafia lemnului.Este vorba de familiile acestor oameni, este vorba de comunitati ravasite, comunitati distruse, comunitati care traiesc in teroare, pentru ca exista mafia lemnului. Nu este doar despre padurarul Liviu Pop, care este cazul cel mai recent si care este intens mediatizat, este vorba despre un fenomen extrem de grav, care poate fi oprit doar daca autoritatile transmit un semnal puternic. Asta cerem astazi aici", a declarat Antoniu Bumb, reprezentant al Comunitatii Declic.Semnatarii petitiei solicita ca procurorul general al Romaniei sa dispuna mutarea anchetei din Maramures, deoarece ar exista suspiciuni ca investigatiile nu sunt facute impartial."Sunt multe elemente care ne arata ca ceea ce se intampla acolo nu este ok. A trecut o luna deja de cand padurarul Liviu Pop a murit si iata ca inca nu avem suspecti. Au existat trei oameni in padure impreuna cu Liviu Pop, cand acesta a murit. Ei au declarat ca pur si simplu s-a auto-impuscat. Asta poate fi adevarat, nu stim, dar l-au lasat acolo sa moara. Omul acela a murit singur, intr-un sant. (...) Si inca nu avem suspecti. (...) Trebuie ca aceasta ancheta sa fie impartiala", a precizat Antoniu Bumb. Liviu Pop, padurar in cadrul Directiei Silvice Maramures, a fost ucis in octombrie intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Strambu Baiut, in timp ce incerca sa impiedice taierea ilegala de arbori.Potrivit Romsilva, din primele informatii reiesea ca Liviu Pop a fost impuscat mortal, iar corpul acestuia, abandonat intr-o vale , prezenta numeroase urme de agresiune fizica.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures si politistii au deschis o ancheta in acest caz.Liviu Pop avea 30 de ani, era angajat al Directiei Silvice Maramures de sapte ani, era casatorit si avea trei copii.Citeste si AFP scrie despre padurile masacrate din Romania: Autoritatile nu reusesc sa controleze acest flagel