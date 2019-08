Seful Parchetului Caracal a fost audiat de SS. La iesire, a fugit cu ziaristii pe urmele lui

Ziare.

La iesirea de la audieri, procurorul nu a vrut sa stea de vorba cu jurnalistii. Mai mult, el nu a vrut sa iasa din sediul SIIJ si a spus ca va pleca doar dupa ce nu mai vede reporteri.A stat 40 de minute pe hol, dar pana la urma a iesit si a luat-o efectiv la fuga incercand sa isi acopere fata. El a fost urmarit de ziaristi pe o distanta de sute de metri, relateaza Agerpres."Nu dau explicatii", a spus procurorul Catalin Zavoianu, care a precizat totusi ca este audiat in calitate de martor.Amintim ca, pe 30 iulie, procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS), au dispus inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu , in cauza privind imprejurarile in care organele de urmarire penala au actionat/nu au actionat in contextul cercetarilor care s-au desfasurat in dosarul crimelor din Caracal.Pe de alta parte, acum trei zile, pe 26 august, DIICOT si-a declinat competenta catre Sectia Speciala in privinta apelului Alexandrei Macesanu la 112 In paralel, la Caracal, DIICOT a terminat azi cercetarea criminalistica , si-a strans tot echipamentul si specialistii au plecat la Bucuresti.