Dosarul Caracal: A fost retinut un barbat care ar fi violat-o pe Luiza Melencu dupa ce a fost rapita de Dinca

Ziare.

com

"Procurorii DIICOT au retinut un inculpat acuzat de infractiunea de viol in forma agravata asupra victimei majore din dosarul Caracal, infractiune pedepsita cu inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.Inculpatul, in varsta de 46 ani, a intrat in atentia DIICOT inca de la inceputul preluarii cauzei la structura centrala, iar in acest moment, va pot confirma ca au fost administrate probe suficiente, stiintifice si testimoniale, pentru a formula acuzatii oficiale fata de acesta.Astfel, la 14 aprilie, in jurul orei 12:00, dupa ce a rapit-o pe Melencu Luiza, Gheorghe Dinca a transportat-o la domiciliu, in scopul exploatarii sexuale in interes personal si in aceste imprejurari a fost surprins de catre inculpatul retinut astazi. Acesta a ajuns inopinat in curtea imobilului, unde a observat victima sechestrata in autoturism. Facea parte din anturajul lui Dinca si era folosit la anumite munci in gospodarie.Inculpatul retinut i-a cerut sa ii permita si lui sa intretina relatii sexuale cu Melencu Luiza. Dinca a fost de acord si cei doi, prin constrangere manifestata prin violenta fizica si verbala, au violat-o pe tanara lipsita de libertate", a declarat Giorgiana Hosu.Procurorul sef adjunct al DIICOT a precizat ca barbatul retinut azi este o persoana fara ocupatie, fara venituri, fara domiciliu si este cunoscut ca fiind consumator de bauturi alcoolice."Doresc sa precizez faptul ca barbatul retinut astazi, autor al infractiunii de viol in forma agravata, este o persoana fara ocupatie, fara pregatire, fara venituri si fara un domiciliu stabil. Este necasatorit, nu are copii si este cunoscut ca fiind consumator de bauturi alcoolice.As dori sa fac o subliniere foarte importanta pentru a evita speculatiile si anume ca acesta nu este cunoscut cu antecedente penale si nu exista nicio conexiune intre inculpat si vreun grup de criminalitate organizata investigat de catre DIICOT.De asemenea, pana in acest moment, nu exista nici un indiciu ori proba din care sa rezulte ca ar fi avut vreo forma de participatie la comiterea infractiunilor retinute deja in sarcina inculpatului Dinca Gheorghe.Cu alte cuvinte, inculpatul retinut astazi nu este complice, instigator sau co-autor la savarsirea celorlalte infractiuni pentru care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Gheorghe Dinca", a mai afirmat Giorgiana Hosu.Procurorul sef adjunct al DIICOT a mai spus ca "inculpatul va fi prezentat instantei de judecata, procurorii DIICOT urmand sa solicite emiterea unui mandat de arestare preventiva pe numele acestuia".In acelasi timp, Giorgiana Hosu a subliniat ca dosarul Caracal va fi finalizat pana la sfarsitul anului."Procurorii DIICOT nu au ignorat nicio ipoteza de ancheta, au fost verificate toate variantele de lucru, iar la acest moment, sunt in masura sa va aduc la cunostinta, finalizarea dosarului pana la sfarsitul acestui an", a mentionat Giorgiana Hosu.