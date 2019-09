Un procuror e urmarit penal de SS, dupa ce a coordonat o perchezitie in care si-a pierdut viata un politist

Ziare.

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca procurorii Sectiei Speciale au dispus efectuarea urmaririi penale fata de un procuror, sub aspectul savarsirii infractiunilor de neglijenta in serviciu, ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa."In fapt, in calitate de coordonator si conducator al echipei care a procedat la efectuarea unei perchezitii domiciliare la data de 8.07.2015, nu ar fi respectat dispozitiile legale prevazute de Codul de procedura penala, Codul fiscal, Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, incidente activitatilor desfasurate, rezultand urmare acestor nerespectari decesul unei persoane si vatamarea altor doua persoane a caror viata a fost pusa in primejdie", se arata in comunicat La data de 12 septembrie, procurorului i-a fost adusa la cunostinta calitatea de suspect, la sediul SIIJ, a mai precizat sursa citata.In urma cu 4 ani, in timpul unei perchezitii la o fabrica de alcool din Baia Mare, a avut loc o explozie, iar in urma deflagratiei un politist si-a pierdut viata. De asemenea, in explozie au fost raniti un politist si un angajat al firmei respective.