10 august 2018: Teza loviturii de stat, lansata de Dragnea si sustinuta de Dancila, demontata punct cu punct

Dragnea vorbea despre organizatii de tip paramilitar, cu finantare externa

s-au finantat aceste proteste, ca au fost organizati tip paramilitar, ca au vrut sa ocupe prin violenta sediul Guvernului

Ioan Stanomir: "Teza loviturii de stat este inacceptabila si are un caracter propagandistic"

Augustin Zegrean: "Au vrut doar sa justifice interventia in forta"

Ziare.

com

Celor care nu stiu (sau se prefac ca nu stiu) le spunem ca o lovitura de stat este incercarea unui grup mic de persoane de a prelua puterea, controlul asupra statului, in alt mod decat prin alegeri democratice. O astfel de miscare politica este ilegala si de obicei este organizata cu sprijin militar sau cel putin al unor inalti oficiali, putand avea sau nu suport popular. Prin lovituri de stat au fost inlaturati de la putere diversi dictatori sau au fost schimbate unele regimuri politice totalitare in democratii. Prima lovitura de stat marcata de istorici a fost cea data de Napoleon I (1799) , care s-a proclamat Prim Consul, iar cinci ani mai tarziu s-a incoronat ca Imparat al francezilor.Cea mai cunoscuta tentativa de lovitura de stat esuata a fost cea din 1944 (Operatiunea Valkiria ), cand s-a incercat fara succes asasinarea lui Hitler, indepartarea nazistilor de la putere si instaurarea pacii. Peste 7.000 de oameni au fost implicati, aproape 5.000 au fost ucisi de nazisti, regimul rezistand la putere inca aproape un an.Cel care a lansat si sustinut cu tarie teza unei lovituri de stat in data de 10 august a fost Liviu Dragnea."Noi, pe 10 august, am avut suficiente elemente, sunt suficiente elemente ca sa vorbim de o tentativa de lovitura de stat. Au fost proteste finantate, se pare ca si din extern (...) Eu sunt absolut convins ca saptamana viitoare vor iesi public (dovezile - n.red.) . Eu am auzit ca saptamana viitoare o sa iasa. E mai putin important de unde (am informatiile - n.red.), dar sunt sigur ca vor iesi informatii despre faptul casi au provocat intruna jandarmii. Astea sunt elemente ale unei tentative de lovituri de stat", a declarat Liviu Dragnea in septembrie 2018, la o luna de la mitingul Diasporei ().Teoria lui Dragnea nu a fost confirmata in niciun fel pana in ziua de azi, desi premierul Viorica Dancila continua sa o promoveze. "In momentul in care se forteaza intrarea in Guvernul Romaniei, eu cred ca acest lucru seamana cu o lovitura de stat", a declarat Dancila in urma cu doua saptamani Contactati desiau demontat aceste alegatii."Asertiunea potrivit careia 10 august a reprezentat o lovitura de stat s-a inscris in. Dupa un an de zile, se poate spune in mod foarte limpede cacare se adunasera sa manifesteze.Nu este vorba de nicio lovitura de stat, este vorba insa de. Este de asemenea deosebit de grav faptul ca, dupa un an, noi suntem in situatia de a nu putea spune ca justitia reusit sa elucideze aspectele legate de acest eveniment dramatic si sa ii aduca in fata instantei pe cei vinovati.Cine ar fi putut sa dea lovitura de stat, cetatenii neinarmati care au fost gazati sau jandarmii inarmati pana in dinti care i-au atacat pe cetateni?. Se vede in ultimele saptamani, dupa tragedia de la Caracal, ca exista, intr-adevar,. Mie mi se pare ca trebuie sa avem o foarte mare claritate in a preciza faptul ca teza loviturii de stat este inacceptabila si are un caracter propagandistic", ne-a declarat Ioan Stanomir.Si fostul presedinte al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean ne-a explicat ca in 10 august 2018 nu a fost vorba despre o tentativa de lovitura de stat, care este "incercarea de a prelua puterea prin forta (...) asa cum au facut, de exemplu, in august 1944, cand l-au arestat pe Ion Antonescu si a fost luata puterea"."Acum, nu, nici vorba.Si mai nou, loviturile de stat moderne, care au loc in tarile sud-americane, se dau prin ocuparea posturilor de televiziune si de radio. De acolo se incepe. Dar lumea s-a schimbat, nu mai suntem in perioada in care se putea face asa ceva", a adaugat acesta, reamintind faptul ca astazi exista retelele de socializare, unde oricine poate posta imagini, asa cum s-a intamplat si in 10 august, adica nu mai este doar o sursa principala de informare publica.Augustin Zegrean a mai precizat ca "niciodata lovitura de stat nu este legala, ea se legitimeaza dupa" si ca "in general, se accepta de catre teoreticieni ca puterea poate fi luata prin revolutie, atunci cand puterea existenta isi incalca atributiile, isi bate joc de natie".In plus, o lovitura de stat "in general", nefiind cazul in 10 august 2018.Intrebat pe ce se bazeaza liderii PSD care sustin totusi ca ar fi fost o tentativa de lovitura de stat, Augustin Zegrean spune ca "nu se bazeaza pe nimic", ci vor doar "sa sperie lumea,", facand o paralela cu ce s-a intamplat in 2016 in Turcia."In Turcia s-a acuzat o lovitura de stat pentru ca trebuiau sa justifice cumva macelul facut: au fost arestati zeci de mii de oameni, sute de mii au fost dati afara de la slujbele lor. S-a pregatit preluarea puterii absolute de cate presedintele Turciei, s-a schimbat Constitutia, iar acum Turcia este republica prezidentiala", a reamintit acesta.Cat despre manifestatiile de sambata aceasta, organizate la implinirea unui an de la Mitingul Diasporei, Augustin Zegrean si-a exprimat speranta ca nenorocirile de anul trecut nu se vor mai repeta."Va fi lumea care va manifesta, va striga. Sper. Dar oamenii nici nu vin pentru asta, nu au declarat ca vor sa schimbe sistemul, puterea. Sa dai o lovitura de stat inseamna, de exemplu, sa schimbi monarhia in republica sau sa schimbi sistemul, sa preiei puterea.", a conchis fostul presedinte al CCR.