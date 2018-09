10 august. Cum au ajuns informatii, neconfirmate de Ministerul de Interne, la premierul Dancila si la Liviu Dragnea?

Viorica Dancila a avut informatii exclusive despre evenimentele din Piata Victoriei

Indicii ca, in ciuda negarilor repetate ale ministrului Carmen Dan, celula de criza a functionat

Liviu Dragnea, singurul oficial care vorbeste despre organizatii paramilitare care au incercat o lovitura de stat

In aceeasi zi, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in care isi arata compasiunea pentru manifestanti si acuza brutalitatea fortelor de ordine:"Atitudinea civica a fost aspru pedepsita cu gaze lacrimogene, tunuri de apa si lovituri aplicate cu exces de zel. Este impresionanta mobilizarea romanilor din tara si de pretutindeni. Multi oameni din diaspora, reveniti acasa, au participat la aceste manifestari.Nu au fost adusi nici de partide, nici cu autocarele, nici platiti. Au venit din proprie initiativa, aratand un puternic simt civic, revoltati de modul in care PSD guverneaza si legifereaza, de gravele atacuri la adresa statului de drept din ultimul an si jumatate. Aceste demonstratii au fost unele eminamente pasnice, cu exceptia unor instigatori care nu pot fi asociati cu marea majoritate a protestatarilor, asa cum s-a incercat", arata presedintele Romaniei. Reactia premierului Viorica Dancila s-a concretizat in conceperea unui mesaj adresat Comisiei Europene , care contine elemente ce sugereaza ca domnia sa a primit informari din partea Ministerului de Interne cu privire la evenimentele din Piata Victoriei."Astfel, evenimentul din data de 10 august nu a mai avut organizatori, fapt ce a dat posibilitatea participarii unor. Au fost, de fortare a cordoanelor de jandarmi si dein spatiul public", scrie Viorica Dancila in scrisoarea oficiala adresata Comisiei Europene.In schimb, Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat ca nu a activat Centrul National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica pentru ca in Piata Victoriei nu a fost o "situatie speciala".Acest centru este o "celula de criza" aflata in interiorul Ministerului de Interne, subordonata Directiei Generale Management Operational, "dotata la cel mai inalt nivel", conform declaratiilor unei persoane din minister, cu computere, conexiune rapida la Internet, linii telefonice, comunicatii radio si acces in timp real la toate camerele stradale detinute de institutiile publice.Centrul National de Ordine Publica este infiintat prin hotarare de guvern, in 30 decembrie 2014, si se activeaza in "situatii speciale - situatii generate de acele actiuni/evenimente, care, direct sau in mod gradual, pot avea impact major asupra climatului de ordine publica si sigurantei cetateanului si pentru care sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse specializate si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate".Daca ministrul de Interne, Carmen Dan, ar fi activat acest Centru de Ordine Publica, una dintre obligatiile acestuia ar fi fost sa "propuna Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prin viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, masuri pentru ridicarea graduala a capacitatii operationale a fortelor si asigura aplicarea acestor masuri, in vederea inlaturarii efectelor situatiilor speciale si contracararii actiunilor indreptate impotriva ordinii constitutionale" si sa "informeaze, prin viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, prim-ministrul, presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Parlamentul asupra stadiului realizarii masurilor stabilite si a principalelor evolutii, pe timpul starii de urgenta si in situatii speciale si de criza", se arata in actul normativ.Neactivarea acestui centru nu o mai obliga pe Carmen Dan sa informeze presedintele Romaniei si CSAT despre eveniment si masurile luate.Cu toate ca acest organism nu este activat, in discursul premierului Viorica Dancila apar indicii ca aceasta "celula de criza" din Ministerul de Interne a functionat, a fost folosita si a strans informatii care au fost oferite prim-ministrului, care le-a trecut in scrisoarea adresata Comisiei Europene.La cinci saptamani de la manifestatia din Piata Victoriei, niciun oficial al statului roman nu a declarat si nu a prezentat niciun document sau dovada care sa confirme prezente unor instigatori la mitingul din data de 10 august. Cine a informat-o pe Viorica Dancila despre existenta acestora si cine sunt instigatorii? La ora 16:23, un grup de manifestanti veniti din Piata Universitatii, alaturi de alti zeci de protestatari aflati in Piata Victoriei incearca sa blocheze circulatia si se indreapta spre intrarea in sediul Guvernului. Jandarmii resping cu usurinta aceasta incercare si ii imping pe manifestanti spre mijlocul Pietii. Este singura tentativa de intrare in Guvern transmisa in direct de posturile de televiziune.Exista posibilitatea sa fi existat si altele, dar, din nou, Ministerul de Interne nu a prezentat niciun raport asupra evenimentelor. Mai mult, ministrul Carmen Dan a "secretizat toate documentele care au legatura cu evenimentele din 10 august", conform unor surse oficiale.De unde stia doamna Viorica Dancila de "incercari repetate de intrare in sediul Guvernului", incat a transmis aceasta informatie oficialilor de la Bruxelles?In realitate, huligani infiltrati in Piata Victoriei au dat foc unor arbusti ornamentali, aflati in ghivece pe Bulevardul Nicolae Titulescu, conform mai multor relatari ale reporterilor aflati acolo. Alte "obiective" n-au fost incendiate. Mai mult, cativa manifestanti au impins un automobil din calea incendiului pentru a nu cadea prada focului.De la cine a primit premierul informatia cu "incendierea unor obiective" in conditiile in care Centrul National de Ordine Publica nu a functionat, iar ministrul de Interne nu a trimis informari catre presedinte, CSAT, viceprim-ministru, prim-ministru despre desfasurarea evenimentelor din Piata Victoriei?"Este o mare problema cu aceasta scrisoare", au declarat pentru Ziare.com surse apropiate anchetei. "In ea apar informatii despre care nu stim cum au ajuns la primul-ministru. Cine i le-a furnizat si in baza caror documente?", au declarat aceleasi surse, "din moment ce Centrul National de Ordine Publica nu a fost activat conform prevederilor legale".Intr-un mod misterios, in declaratiile lui Liviu Dragnea apare descrierea unei tactici folosite de huliganii infiltrati in Piata Victoriei despre care, de asemenea, nu exista nicio referire oficiala: "Erau organizati, sa nu mai stea in primul rand. Sa stea in spate cu patru, cinci randuri (mai in spate - n.red.), sa ii incite si pe cei din fata.Deci era organizare paramilitara foarte bine pusa la punct. Eu asta am vazut. O incercare de lovitura de stat", a declarat presedintele PSD intr-un interviu televizat.E foarte ciudat ca nimeni, niciun oficial, nu a confirmat ce a vazut Liviu Dragnea, ca doamna Carmen Dan, care a fost pana la ora 03:30, in data de 11 august, prezenta in minister, nu a dat nicio informatie in acest sens, nu a confirmat "organizarea paramilitara", iar "firavul" raport asupra evenimentelor a fost secretizat.