"10 august: Mii de plangeri impotriva jandarmilor au fost trimise liderilor UE, NATO si ONU"

"Inbox-urile celor mai importanti lideri ai UE, NATO si ONU, prezenti zilele acestea in Romania, asaltate deCetatenii le solicita Inaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini,si secretarului general adjunct al ONU, Jean-Pierre Lacroix, retragerea jandarmilor din misiunile externe, din cauza violentelor exercitate asupra protestatarilor pasnici in 10 august 2018", anunta Declic intr-un comunicat de presa remis joiPotrivit sursei citate, la initiativa Declic, mii de romani au trimis o scrisoare, prin mail, catre:, Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate;, seful de Cabinet al Federicai Mogherini;, directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor din cadrul OSCE;, Subsecretar General ONU pentru Operatiuni de Pace;, comandant al Fortei de Jandarmerie Europeana;, directorul Centrului de Excelenta NATO pentru Operatii de Stabilitate."Jandarmii au incalcat ghidul de bune practici pentru fortele de ordine al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care prevede ca dispersarea unei manifestatii este ultima solutie a autoritatilor.La protestul din 10 august, jandarmii au intervenit in forta, au folosit gaze lacrimogene, proiectile cu srapnel si tunuri cu apa, fara sa ia in calcul ca expun mii de oameni de toate varstele, pasnici, inclusiv copii, batrani si femei insarcinate care isi exercitau dreptul democratic de a protesta", se arata in scrisoarea trimisa prin mail de peste 4.200 de romani.Scrisoarea comunitatii Declic poate fi accesata aici "Doamna Mogherini, domnilor Lacroix si Stoltenberg, jandarmii care va protejeaza zilele acestea in Romania sunt aceiasi care, in 10 august 2018, au lovit si gazat fara menajamente femei insarcinate, copii si batrani care isi exercitau pasnic dreptul democratic de a protesta.Nu le permiteti sa aiba onoarea de a va insoti si luati in calcul mesajul romanilor care v-au scris si va solicita retragerea jandarmilor din misiunile internationale de mentinere a pacii", a declarat Roxana Pencea Bradatan, campaigner Declic, citata in document. Amintim ca peste 80.000 de cetateni au semnat petitia "Jandarmeria e toxica. Cerem ajutorul ONU" , in care sustin inclusiv retragerea jandarmilor din misiunile internationale NATO, UE, OSCE.In prezent, in urma petitiei initiate de comunitatea Declic, Organizatia Natiunilor Unite a demarat o ancheta si cere explicatii statului roman pentru violentele de la protestul diasporei . In luna martie este preconizata finalizarea anchetei ONU.A.D.