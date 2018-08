"62 de jandarmi spun ca au fost agresati la protestul din 10 august"

Ziare.

"S-a intocmit o prima statistica. La acest moment, se efectueaza cercetari cu privire la agresarea a 62 de persoane care au avut calitatea de organ de Jandarmerie. Va precizez faptul ca nu fiecare dintre aceste persoane au depus plangere, unele sesizari privesc 10-12 persoane. O mare parte dintre aceste persoane au depus si plagere.Initial s-a intocmit un dosar pentru fiecare persoana vatamata, toate aceste dosare au fost reunite, iar acum exista un singur dosar in care se efectueaza cercetari cu privire la agresarea celor 62 jandarmi", au precizat reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 al Capitalei.Pe de alta parte, si procurorii militari de la Parchetul General continua cercetarile si au cerut o expertiza fizico-chimica a gazelor lacrimogene folosite de catre jandarmi la protestul din 10 august, cercetarile urmand a fi efectuate de experti din Institutul de Expertize Criminalistice. Pana vineri, au fost inregistrate 705 plangeri."In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 24 august 2018, in cauza aflata pe rolul Sectiei parchetelor militare avand ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestatiei din Piata Victoriei din Bucuresti, numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 705", informeaza reprezentantii Parchetului General.De asemenea, procurorii militari au mai solicitat o expertiza a substantelor gazelor lacrimogene folosite de catre jandarmi."Totodata, in cauza a fost dispusa, de catre experti din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice", mai spune Parchetul General.