85 de romani care ramasesera blocati in Arabia Saudita au fost adusi azi-noapte acasa

Ei au ajuns in Romania in noaptea de duminica spre luni, cu o cursa aeriana speciala operata de compania TAROM, pe ruta Bucuresti-Riad-Bucuresti, anunta MAE intr-un comunicat remisDe asemenea, demersurile autoritatilor romane au permis si facilitarea repatrierii a trei cetateni sarbi si a patru cetateni ungari, care si-au continuat ruta catre tarile de destinatie.MAE face din nou apel catre romani sa evite calatoriile externe care nu sunt absolut esentiale. Astfel de calatorii pot antrena riscuri majore, periclitand siguranta cetatenilor si posibilitatea acestora de revenire in tara."De asemenea, MAE face apel la cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate de a respecta cu strictete recomandarile autoritatilor din aceste state si subliniaza ca deplasarile catre Romania trebuie complet evitate in aceasta perioada.Toate aceste deplasari sunt tot mai mult afectate de restrictiile impuse de statele de tranzit, care determina ca posibilitatile de asistenta din partea autoritatilor romane sa se reduca in mod considerabil, din ce in ce mai mult, si pot constitui un factor suplimentar de propagare a infectiei cu COVID-19, punand astfel in pericol siguranta cetatenilor romani in cauza si a celor de acasa", se arata in comunicatul MAE.A.G.