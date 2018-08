Actorul Marius Manole: Eu era sa mor sufocat, din cauza acelor gaze. Nu stiu, or fi, n-or fi, dar eu va zic ce-am trait eu

Ziare.

Actorul a comentat, de asemenea, pe un ton critic demonstratia facuta luni de Jandarmerie in fata jurnalistilor, pe un poligon, pentru a arata ca substantele folosite pe 10 august in Piata Victoriei nu sunt letale pentru populatie."Orice mi-ar spune ei, poate ca in camp liber, deschis, unde nu e multime de oameni si unde nu se trage excesiv, pentru ca e clar ca acolo s-a folosit excesiv. De doua ori s-a folosit. O data pe la ora 20.30-21.00 si a doua oara cand m-au prins pe Buzesti.Daca dvs. imi explicati cum s-a tras cu lacrimogen din fata de la Guvern si a facut coltul si a ajuns pe mijlocul bulevardului Buzesti, daca imi explicati cum s-a intamplat asta, eu cred ca au fost puse acolo, pentru ca chiar in mijlocul bulevardului Buzesti a aparut o lacrimogena, deci e clar ca printre noi erau unii civili care aveau lucrul asta la ei, pentru ca nu era nici un jandarm acolo. Ei pot sa sustina orice, ca nu-i letal... Eu era sa mor sufocat, din cauza acelor gaze. Nu stiu, or fi, n-or fi, dar eu va zic ce-am trait eu", a declarat actorul.