Acuzatii extinse in dosarul 10 august: Au fost acte de violenta nejustificate inclusiv impotriva copiilor

Este vorba de o extindere a urmaririi penale, care priveste fapta, arata un comunicat al Parchetului General.Potrivit sursei citate, procurorii au constatatProcurorii arata care ar fi fost consecintele directe ale acestor actiuni:legitime ale majoritatii protestatarilor privind libertatea de exprimare si libertatea de intrunire prevazute de Constitutia Romaniei, Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice si Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;unor acte de violenta nejustificate de situatia operativa si de nevoile reale de imobilizare a persoanelor turbulente - acte indreptate inclusiv impotriva copiilor, altfel decat in mod gradual si fara a inceta dupa realizarea scopului misiunii, producandu-se astfel vatamarea unui numar mare de participanti la protest.", conchide comunicatul.Trei sefi din Jandarmerie sunt cercetati in acest caz - Catalin Sindile, Laurentiu Cazan si Sebastian Cucos - fiind acuzati de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals.Alaturi de sefii din Jandarmerie a fost pus sub acuzare, la acel moment, si secretarul de stat in MAI Dan Mihai Chirica.Procurorii de la Parchetul General au inregistrat sute de plangeri penale din partea unor persoane care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protest. In paralel, a fost deschis un dosar penal si pentru ultraj, dupa ce mai multi jandarmi au fost raniti de catre protestatarii violenti.I.S.