Alti doi protestatari au fost retinuti dupa violentele din 10 august

Cei doi manifestanti au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind acuzati de acte de violenta, transmite Realitatea TV In prezent, alti trei barbati au fost arestati preventiv, doi fiind acuzati de ultraj si tulburarea ordinii publice, iar unul de furtul armei femeii jandarm, in timp ce un altul este plasat sub control judiciar.Amintim ca procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Capitalei au efectuat, joi, doua perchezitii la domiciliul a doi protestatari acuzati ca ar fi lovit jandarmii la protestul din 10 august. Acestia au fost audiati cu privire la violentele de la miting.In urma perchezitiilor, cei doi au fost retinuti, iar ulterior arestati preventiv Unul dintre barbati a fost retinut pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, iar celalalt pentru uz de arma fara drept.Procurorii spun ca primul barbat este suspectat ca, alaturi de alte persoane, a agresat un jandarm, lovindu-l cu piciorul, la mitingul din Piata Victoriei si, de asemenea, "a tulburat ordinea si linistea publica, creand un puternic sentiment de teama numeroaselor persoane prezente la manifestatia de protest".Cel de al doilea barbat retinut este acuzat ca in 11 august a tras un foc de arma cu pistolul furat de la femeia jandarm.