Amnesty International: Autoritatile romane trebuie sa investigheze acuzatiile privind utilizarea inutila si excesiva a fortei impotriva protestatarilor

Organizatia cu sediul la Londra cere ca toti cei suspectati de raspundere penala sa fie deferiti justitiei, in cadrul unor procese corecte.Amnesty International isi exprima profunda ingrijorare in legatura cu acuzatiile privind folosirea fara discernamant a unor substante chimice iritante in timpul dispersarii demonstratiei si cu anuntul autoritatilor romane conform caruia investigatia va fi condusa de Parchetul Militar.Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei.