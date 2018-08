Ancheta la Spitalul Universitar, dupa ce un protestatar care a fost operat in unitatea medicala a fost infectat cu o bacterie

Ziare.

Medicii afirma ca analizele de laborator trebuie "corelate cu contextul clinic al pacientului si cu alte constante biologice crescute", intrucat exista si purtatori asimptomatici."Referitor la informatiile aparute in mediul virtual cu privire la anumite analize ale pacientului Oprea Doru, internat in institutia noastra in urma participarii la mitingul de protest din data de 10 august, facem precizarea ca aceste date de laborator trebuie corelate cu contextul clinic al pacientului si, evident, si cu alte constante biologice crescute.Avand in vedere faptul ca in populatia generala exista purtatori asimptomatici Clostridium Difficile (intre 5-15 la suta), nu putem afirma cu certitudine ca domnul O.D. nu face parte din aceasta categorie de populatie, iar in contextul unei imunitati scazute, aceasta tulpina sa se activeze", au transmis, marti, reprezentantii SUUB.Acestia au precizat ca pacientul a necesitat "antibioprofilaxie cu spectru larg pentru plaga de la nivelul coapsei", ceea ce reprezinta "factori de risc pentru infectia cu Clostridium Difficile"."Daca buletinul de analize ce a aparut in mediul virtual se coreleaza cu starea clinica si cu constante biologice modificate, aceasta infectie se datoreaza doar antibioprofilaxiei cu cefalosporine si nu altor cauze. Precizam ca s-a dispus o ancheta epidemiologica in Cectia de Chirurgie Plastica unde pacientul a petrecut ultima parte a perioadei de spitalizare", au mai precizat reprezentantii unitatii medicale.Doru Oprea a postat pe Facebook buletinul de analize medicale care confirma infectia cu Clostridium Difficile, insotit de mesajul: "In noaptea de sambata spre duminica am inceput sa fac febra, frisoane, tot ce trebuie. Duminica am fost la Spitalul V. Babes din Timisoara cu probe pentru analize dar mi s-a spus ca nu e nimeni si sa revin dimineata. Azi dimineata am dus probe la Synevo si acum am luat rezultatele: clostridium. Cica e o bacterie cu care trebuie sa ma lupt acum".De asemenea, SUUB precizeaza ca mai exista in unitate internata o persoana dintre cei care au participat la mitingul din data de 10 august din Piata Victoriei si care au necesitat spitalizare."In acest moment mai este internata o pacienta in Sectia de Chirurgie Plastica, domnia sa avand o evolutie favorabila, dar necesitand in continuare monitorizare si tratament intraspitalicesc pentru cateva zile", se mai arata in comunicat.Conform IGSU, in urma violentelor din Piata Victoriei din 10 august, 452 de oameni au fost asistati medical, dintre care 70 au fost transportati la spital, intre ei fiind si 11 jandarmi.