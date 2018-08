Anchetatorii cer sprijin pentru identificarea unuia dintre agresorii jandarmilor

Sursa: Politia Capitalei

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Politia Capitalei - Serviciul Omoruri, pentru a stabili toate circumstantele in care au fost agresati cei doi jandarmi vineri seara, roaga cetatenii sa-i ajute in identificarea unui barbat ce apare pe imaginile suprinse din acele momente.Cei care il recunosc sunt rugati sa sune la 112 sau sa contacteze cea mai apropiata sectie de politie.Unul dintre jandarmii loviti de catre protestatari vineri seara este o femeie, care se afla in prezent la Spitalul Floreasca din Capitala."Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care si o domnisoara de 23 de ani care este bine. Era pansata, avea o arsura. (...) Nu are factura de coloana, nu este la Terapie Intensiva, e pe sectia de Chirurgie. (...) Am vazut imaginile, ei sunt bine, ma asteptam la cu totul altceva", a declarat, sambata, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.