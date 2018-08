Augustin Lazar spune ca e periculos modul in care sunt atacati procurorii care ancheteaza violentele din 10 august

Ziare.

"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie avertizeaza asupra pericolului generat de atacurile sistematice, din media, la care sunt supusi unii procurori care instrumenteaza dosarele aflate in atentia opiniei publice.Totodata, reitereaza asigurarea efectuarii unor anchete impartiale si efective pentru aflarea adevarului privind faptele comise, identificarea persoanelor implicate, precum si al stabilirii responsabilitatilor legale", transmite, vineri seara, Ministerul Public, facand referire la dosarul privind violentele din Piata Victoriei, de la mitingul din 10 august.Totodata, Parchetul General anunta ca in dosarul violentelor din Piata Victoriei, precizeaza reprezentantii institutiei.Parchetul General anunta, joi seara, ca a ridicat de la Jandarmeria Romana mai multe documente privind substantele chimice folosite in interventia la mitingul din 10 august, din Piata Victoriei, precum si mostre de aceste substante si de munitie neletala.Procurorii precizau ca acestea au certificat de calitate si garantie si declaratie de conformitate si prezentau si lista acestora. De asemenea, a fost atasat la dosar si Ordinul de interventie in forta intocmit de catre comandantul actiunii si aprobat de prefectul municipiului Bucuresti prin contrasemnare.Dosarul violentelor din Piata Victoriei a fost constituit in urma sesizarii din oficiu a procurorului militar de serviciu al Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, care a constatat din imaginile prezentate in spatiul public ca exista suspiciunea posibilei comiteri a unor fapte de natura penala de catre cadrele militare. Dosarul a fost preluat de catre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, pentru ca cercetarea evenimentelor sa poata fi facuta unitar.Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la protestul din Piata Victoriei.