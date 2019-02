Badulescu ajunge luni din nou in fata procurorilor: Parchetul sa identifice daca 10 august a fost creatia lui Liviu Dragnea

Ziare.

com

"Dom'le, dupa cate am facut eu... Am mers pana acolo incat a trebuit sa mint. (...) Am avut o alta atitudine decat cea care ar fi trebuit atunci cand am declarat in fata organelor de urmarire penala ce m-au intrebat referitor la evenimentele din 10 august si am spus asta in contextul in care am vrut sa subliniez faptul ca am facut tot ce mi-a stat in putere ca sa trag cu acest partid", a declarat Badulescu, miercurea trecuta, suparat ca PSD ii retrage sprijinul politic, pentru ca o sustine pe Gabriela Firea.Viceprimarul si-a nuantat ulterior declaratiile, vineri, spunand ca vrea de fapt sa aduca niste lamuriri la Parchet."Daca as fi spus sa aduc lamuriri, nimeni nu ar fi reactionat", a spus Badulescu. "Am preferat sa spun acel termen, ca am mintit. Trebuie sa stiti ca este un vector de a atrage atentia asupra unei situatii, pentru ca, daca as fi spus sa aduc lamuriri, nimeni nu ar fi reactionat.Situatia de pe data de 10 aduce noi situatii la cunostinta Parchetului, care va trebui,si care nu au avut legatura cu ce m-au intrebat procurorii la acel moment, sa porneasca pe alte piste pentru a identifica, in opinia mea, daca sau nu", a spus Badulescu.Intrebat daca interventia jandarmilor a fost legala, Badulescu a spus: "In acea zi, Jandarmeria a fost folosita intr-un joc in care oamenii au avut de pierdut - atat jandarmii, cat si oamenii care au intrat in contact cu jandarmii".Viceprimarul a mai declarat ca discursul public a avut doar rolul de a muta atentia catre Jandarmerie de la cel care a fost "creierul acestei miscari"."Niciodata sa nu uitati: revolutiile si miscarile de strada au un epicentru. Politicul", a mai spus Badulescu. Viceprimarul Capitalei a mai fost audiat in dosarul violentelor din 10 august pe data de 24 august."De la cine primeam informatii? De la Facebook!" , spunea la vremea respectiva.