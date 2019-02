Badulescu: Dau presei documente de la protestul din 10 august. Binomul Dragnea-Dan a manipulat ca Jandarmeria sa fie ciuca batailor

Ziare.

com

"Veti vedea implicarea si modul in care binomul Dragnea-Carmen Dan a reusit sa manipuleze structurile din acea zi, astfel incat Jandarmeria sa fie ciuca batailor", a spus Badulescu."Am preferat sa fiu jignit cand am spus ce am spus si v-am demonstrat ca la ora actuala nu am mintit nimic.Calitatea mea este in continuare de martor. (...) Zilele urmatoare voi pune la dispozitia presei documente din timpul evenimentelor si documente care fac parte si au fost deja depuse la Parchetul de pe langa Inalta Curte, Sectia Militara, documente din care veti vedea implicarea si modul in care binomul Dragnea-Carmen Dan a reusit sa manipuleze structurile din acea zi, astfel incat Jandarmeria sa fie ciuca batailor.Imi asum ca intotdeauna aceste lucruri, am participat la aceste evenimente", a declarat Aurelian Badulescu.Intrbat de ce nu da mai repede documentele, Badulescu a spus ca este "o chestiune de optiune personala"."Sunt documente clarificatoare, raportat la faptul ca lucrurile pentru 10 august nu se doresc a fi lamurite de institutiile de parchet din Romania", a acuzat Badulescu.Amintim ca viceprimarul Capitalei spusese, in 4 februarie, la iesirea de la Parchet, ca a obosit sa fie facut parte a acelor evenimente si a oferit procurorilor informatii "care duc spre atragerea raspunderii anumitor evenimente sau intelegerea anumitor moduri in care s-a actionat".