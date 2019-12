Badulescu, dupa ce a fost audiat in Dosarul 10 august: Am vorbit despre binomul Carmen Dan - Liviu Dragnea

Ziare.

com

"S-a pus in discutie modul in care deciziile luate in Kiseleff se implementau ca masuri la Ministerul de Interne", a afirmat Badulescu, vorbind despre "binomul" Carmen Dan - Liviu Dragnea. "Pot sa spun ca stanga si dreapta au creat 10 august 2018", a adaugat el, mentionand ca: "Rezist este creatia dreptei, interventia este creatia stangii"."S-a discutat despre finantarea strazii, despre personajele care au titularizat activitatile de strada care au crescut in tensiune si au ajuns la maturitate pe data de 10 august, precum si - o chestiune de noutate - figurile politice din 10 august aflate in piata", a declarat Aurelian Badulescu, joi, la iesirea de la DIICOT.El a sustinut ca s-au discutat si aspecte privind legatura intre decizii politice si masuri ale MAI."Da, s-a pus in discutie si aceasta chestiune, binomul este expresia pe care eu am acreditat-o, este vorba despre binonul Carmen Dan si domnul Dragnea, care acum - multumim - nu mai este la conducerea partidului. Am lamurit si aceste aspecte. S-a pus in discutie modul in care deciziile luate in Kiseleff se implementau ca masuri la Ministerul de Interne", a afirmat Badulescu.Intrebat daca acest "binom" a influentat in mod direct reactia jandarmilor din 10 august, el a replicat: "Eu in acest moment nu pot sa va spun mai multe date, asa cum v-am declarat si la inceput mai exista o faza procesuala, si anume cercetarea judecatoreasca, care va aduce noi elemente".Viceprimarul a mentionat ca in cauza vor mai exista audieri in ceea ce il priveste, in luna ianuarie, "audieri care vor veni cu un set de documente".Intrebat daca a intervenit politicul in deciziile jandarmilor, Badulescu a fost vag: "Eu nu pot sa spun acest lucru. Pot sa spun ca stanga si dreapta au creat 10 august 2018. Mai departe urmeaza ca dumnealor sa analizeze structurile care au.."Intrebat, de asemenea, daca declaratia sa este favorabila sau nu "binomului" mentionat, el a afirmat: "Eu nu trebuie sa dau declaratii nici favorabile, nici defavorabile nimanui, eu trebuie sa raspund intrebarilor care le pun procurorii, ca oamenii sa inteleaga ca nu pot fi manipulati si sa cada in mrejele unora ori altora. Omul este important si asta cred eu ca trebuie sa se inteleaga, iar ceea ce urmeaza sa rezulte din aceasta ancheta sa ne faca sa nu ne ducem tot timpul dupa fente, sa analizam daca este o manipulare sau nu"."Rezist este creatia dreptei, interventia este creatia stangii. Resursele si modul in care fenomenul Rezist a contribuit la cresterea presiunii publice este de evidenta. Uitati-va cine a ramas langa presedintele Klaus Iohannis, personajele pe care le-ati vazut in piata, care fac poze cu domnul Klaus Iohannis, si uitati-va in dreapta ca trebuie sa dea cu siguranta explicatii daca si cum s-a intervenit pe 10 august (...) Eu nu sunt aici sa impart culpe", a mai spus Badulescu.Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost chemat joi la DIICOT in legatura cu dosarul evenimentelor din 10 august, el precizand ca are calitatea de martor si ca va aduce noi lamuriri in acest caz.