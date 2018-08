Barbatul care a furat pistolul femeii jandarm agresate in Piata Victoriei a fost arestat preventiv

Ziare.

Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele barbatului. Decizia nu este definitiva, insa este executorie.Barbatul, care apare in imaginile din momentul atacarii femeii in timpul manifestatiilor de vineri seara din Piata Victoriei, a fost identificat in baza unei informatii transmise de un cetatean politistilor de la IPJ Ifov, anunta Politia Capitalei."In urma activitatilor desfasurate, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a emis ordonanta de retinere pe numele barbatului de 32 de ani, care este acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor (in forma sustragerii unei arme ) si tulburarea ordinii si linistii publice", precizau politistii.De asemenea, Politia Capitalei spunea ca sunt continuate actiunile pentru gasirea armei si pentru identificarea celorlalti agresori ai femeii.