Barbatul care ar fi furat pistolul femeii jandarm a fost retinut de politisti

Acesta are 32 de ani, este din Ilfov si a fost retinut pentru 24 de ore, potrivit televiziunilor de stiri.Conform Digi24, barbatul a fost prins datorita fotografiilor si imaginilor transmise prin intermediul mass-media in ultimele zile.Suspectul este acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor (in forma sustragerii unei arme) si tulburarea ordinii si linistii publice.Politia continua actiunile pentru gasirea armei si identificarea celorlalti agresori ai femeii.Amintim ca la mitingul de vineri seara, din Piata Victoriei, in cadrul caruia Jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului, doi jandarmi au fost loviti de mai multi agitatori infiltrati in multime. In plus, pistolul femeii jandarm a fost sustras in acel moment.De asemenea, amintim ca doi barbati din Bucuresti - Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Dobre Mihai - retinuti de autoritati pe motiv ca au batut-o crunt pe jandarmerita, au fost arestati pentru 30 de zile.Ei sunt acuzati de ultraj si tulburarea linistii publice. Cei doi sunt membri ai unei galerii de fotbal bucurestene, mai cunoscuti ca ultrasi.