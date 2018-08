Bine ati venit acasa

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

Ati lasat in urma copii de gradinita si i-ati mai vazut o data sau de doua ori pe an pana cand au terminat facultatea.Ati lasat in urma parinti si bunici si ati tresarit la fiecare telefon din tara, cu gandul ca s-au dus in timp ce voi erati pe alte meleaguri. Ati lasat in urma colegi de liceu si de facultate.Ati luat totusi multe cu voi. Ati luat gandurile, sperantele si iluziile pe care le-am avut cu totii dupa caderea comunismului.Ati luat o bucatica din tricolor si nu ati uitat niciodata de unde ati plecat. Dar mai presus de orice, ati luat asupra voastra greul familiei, ati luat datoria de a-i sustine moral si financiar pe cei care au ramas sa traiasca aici.In toti acesti ani ati venit in tara o data, poate de doua ori pe an. Ati venit mereu cu bagajele pline, cu jucarii, cu dulciuri, cu medicamente sau cu banii necesari supravietuirii celor dragi.In toti acesti ani ati fost cel mai important investitor in Romania. Ati trimis anual miliarde de euro, bani cu care s-au platit pensii si salarii, bani cu care s-ar fi putut face multe alte lucruri daca aici ar fi fost totul cum trebuie.Nu ati avut timp de politica. Ati iesit la vot in 2009 si in 2014, pentru ca partidul care v-a facut sa plecati din Romania sa nu castige iar si iar controlul asupra tarii.Ati facut-o mergand la sute de kilometri pentru ca asa au inteles Melescanu and co sa va respecte dreptul la vot.In tot timpul asta, o parte a clasei politice si o parte importanta a mass-media v-au jignit. V-au facut capsunari, v-au acuzat ca spalati la fund batrane in Italia si v-au transmis ca nu mai sunteti romani. Ca, la o adica, nu aveti nici macar drept de vot.De cativa ani, ati inteles insa ca, oricat de mult v-ati jertfi, oricat de mult v-ati chinui, acasa lucrurile nu merg in directia corecta.Voua v-a fost cel mai usor sa vedeti asta. Traiti zi de zi in societati conduse de politicieni care nu fura, nu plagiaza, nu incearca sa controleze institutiile statului, asa cum se intampla in Romania.Acum ati ales sa ne amintiti si noua toate acestea. Ati venit sa ne amintiti ca nu asta ne-am dorit, cu totii, dupa caderea comunismului. Ati venit sa ne amintiti care erau visele si iluziile comune cu care ne-am lansat in cursa vietii dupa ce ne-am castigat libertatea in 1989.Ati venit sa ne amintiti ca nu mai putem accepta o societate in care statul si politicienii au toata puterea, caci asta inseamna ca noi nu o mai avem deloc.In anii astia am inteles ca separat nu putem face mare lucru. Am inteles ca dupa fiecare victorie a urmat contraofensiva celor care vor sa ne tina in trecut. Fiecare pas reformist a fost urmat de o ofensiva contrareformista.Poate ca toate lucrurile astea se incheie acum. Poate ca de azi inainte, impreuna, nimeni nu ne va mai putea invinge.Pentru ca de azi inainte ati dat semnalul clar ca v-ati intors acasa.Bine ati venit acasa! Bine ati venit in tara voastra!