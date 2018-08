Carmen Dan a cerut jandarmeriei sa faca o demonstratie cu gaze lacrimogene, pentru cei interesati

Ziare.

"Eu cred ca, eu cred ca mai bine decat ar fi spus Jandarmeria in spatiul public a fost lamurit prin comunicatul Parchetului General. Sunt mijloace de interventie aflate in dotarea Jandarmeriei care sunt destinate folosirii tocmai in acest tip de misiuni. Nu reiese din raport (raportul MAI despre evenimentele din 10 august - n.r.) ca ar putea sa suporte cineva consecinte. De altfel, zilele urmatoare, am avut o discutie cu comanda Jandarmeriei si chiar am solicitat acesteia sa se organizeze sisa cunoasca si sa dea, bineinteles, toate lamuririle despre efectele si modul in care se foloseste acest gaz iritant-lacrimogen", a declarat Carmen Dan, duminica seara, la Antena 3.Ea a precizat ca pana la momentul la care s-a luat decizia restabilirii ordinii publice, "in permanenta Jandarmeria a actionat intr-un spirit defensiv"."Actiunile Jandarmeriei au fost graduale, in functie de nivelul de pericol. De cele mai multe ori acest gaz a fost folosit pentru a se indeparta un atac iminent sau pentru ca insasi fortele de ordine sa se puna la adapost. Sa nu uitam ca in piata, alaturi de protestatarii pasnici, au fost si fortele de ordine si", a spus Dan.Despre cantitatea de gaze iritant-lacrimogene folosite de trupele Jandarmeriei in timpul manifestatiei din 10 august, ministrul a mentionat ca date despre acest aspect sunt cuprinse in raportul MAI pe marginea evenimentelor din Piata Victoriei, dar ca documentul are un "caracter confidential" si, ca atare, nu poate face aceasta precizare.