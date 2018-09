Carmen Dan a ingreunat ancheta privind violentele din 10 august secretizand documente: Ce pot face victimele Jandarmeriadei

este interzisa secretizarea "informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii"

Senator PNL: Secretizarea s-a facut special pentru a incetini ancheta penala

Jandarmeriada va fi dezbatuta si in Parlamentul European

Legea nr. 182 din 2002 privind protectia informatiilor clasificate:

Cu tot blocajul impus de cei care ar putea risca o punere sub acuzare, cercetarile continua,fiind depuse pana acum la dosar. Zilnic au loc audieri de martori si vizionari ale inregistrarilor video care ar putea fi folosite ca probe.Conform unor surse, institutiilor responsabile lidocumentelor care ar putea elucida numeroase aspecte legate de evenimentele din 10 august, insa pana acum nu s-a facut nimic in acest sens.Controversatul ordin de interventie a jandarmilor, cantitatea de gaze folosite in Piata Victoriei sau raportul intocmit de ministrul Carmen Dan sunt doar cateva dintre documentele care ar fi fost secretizate, adica ascunse nu doar opiniei publice, ci si avocatilor victimelor sau parlamentarilor care nu au certificat ORNISS.Astfel, pe cat de repede si de firesc au mers procedurile de identificare si anchetare a celor care au furat arma jandarmeritei, de exemplu, pe atat de greu merge identificarea jandarmilor care au purtat casti cu numere acoperite sau a celor care au batut cu bestialitate protestatari cu mainile ridicate.Impresia ca majoritatea guvernamentala face tot posibilul pentru a ingreuna ancheta este sustinuta si de atitudinea celor de la PSD-ALDE, care au folosit tot felul dea ministrului Carmen Dan, prefectului Speranta Cliseru sau a sefilor din Jandarmerie, dar si a premierului Viorica Dancila.Parlamentari care au avut acces la raportul secretizat de Carmen Dan sustin ca el este foarte subtire, adica nu contine informatii atat de spectaculoase incat sa fie nevoie de inchiderea lor sub cheie. Si atunci, de ce a luat Carmen Dan aceasta decizie?Legea spune limpede ca. In acelasi timp, este limpede pentru toata lumea ca finalizarea cercetarilor in dosarul 10 august sta in pixul lui Carmen Dan, unul dintre cei vazuti ca principali responsabili de represiunea brutala din Piata Victoriei.Intrebat cine o poate impulsiona sa dea drumul documentelor si implicit cercetarii,, a facut trimitere la cetateni."Cred ca doar spiritul civic poate sa dea un impuls, pentru ca eu constat ca pozitia Guvernului si a majoritatii PSD-ALDE este 'desecretizam si folosim tot ceea ce loveste statul de drept si anumiti oameni, dar, cand e vorba sa ne protejam privilegiile si mizeriile pe care le-am facut, secretizam totul si nu desecretizam nimic'. Probabil ca 50.000 de oameni in Piata Victoriei pot fi un stimul serios pentru desecretizare. Altminteri, cei de la majoritatea PSD-ALDE traiesc cu impresia ca pot sa faca orice.Este foarte grav faptul ca s-a ajuns la secretizare in contextul in care imediat dupa miting (chiar in timpul mitingului!) au aparut, de modul cum a fost gestionata supravegherea si siguranta cetatenilor, de anumite atributii ale diverselor organe implicate.Practic,", sustine avocatul Daniel Fenechiu.Senatorul liberal mai spune ca, potrivit cadrului legal, "procedura de urmarire penala se face cu celeritate, adica un anumit tip de urgenta"."In momentul in care apar niste probleme,. Insa, practica noastra judecatoreasca merge pe ideea ca tergiversare inseamna ca un an de zile nu s-a intamplat nimic. Nu scrie nicaieri in lege, dar asa se face. Totusi, nimeni nu impiedica partile vatamate sa formuleze plangeri catre procurorii ierarhic superiori, catre procurorul general, sa faca petitie catre ministrul Justitiei.Dar toate acestea sunt demersuri care nu garanteaza rezolvarea problemei, sunt forme de manifestare a nemultumirii, de aratare a faptului ca exista un abuz, dar nu confera o certitudine ca se rezolva problema., fara indoiala.Ii felicit pe toti cei care sunt preocupati de ce s-a intamplat pe 10 august pentru ca, in acest caz, nu conteaza cum te pozitionezi politic, conteaza, cum te raportezi la faptul ca te duci la o manifestatie si cineva da cu gaz si apa in tine, fara sa ii pese ca poti fi bolnav, batran, cu copilul in brate si poti fi vatamat grav. Este un, astfel incat sa aflam ce s-a intamplat acolo. Poate ca nu e de vina X, asa cum credem noi acum, poate ca e de vina Y. Astfel de lucruri trebuie sa aflam,", a mai declarat Daniel Fenechiu.Invitat sa explice comportamentul parlamentarilor PSD-ALDE care au blocat audierile, senatorul PNL a subliniat ca "la noi, toata politica este, practic, aritmetica"."Ai majoritate, faci ce vrei, c-asa e in Romania. Nu respectam reguli, nu avem decenta. Dl Dragnea nu a vrut sa convoace sesiunea extraordinara, PSD n-a vrut sa o audiem pe doamna Dan asa ca au plecat din comisia de la Senat.Insa, in justitie avem niste reguli bine stabilite. In justitie nu exista criteriu politic, nu exista majoritate, nu exista minoritate, exista lege si drepturi", a subliniat Daniel Fenechiu.Inca de acum trei saptamani, Opozitia a cerut vehement desecretizarea documentelor, iar USR a anuntat ca, in caz contrar, se va adresa instantei.Printre intrebarile ramase pana acum fara raspuns sunt "Cine si de ce a dat ordinul pentru a fi aduse la Bucuresti unitati din Dolj, Prahova si alte doua judete?", "Cum a ajuns jandarmerita sa fie agresata si sa i se fure pistolul?" sau "A fost sau nu intrunit comitetul operativ?".Pe de alta parte, nu trebuie uitat ca exista prevederi legale explicite care interzic secretizarea unor informatii cu scopul ascunderii incalcarii legilor, orice cetatean putand contesta o astfel de decizie.Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului la informatiile de interes public, restrangerii ilegale a exercitiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interese legitime.Este interzisa clasificarea ca secrete de serviciu a informatiilor care, prin natura sau continutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetatenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludarii legii sau obstructionarea justitiei.Orice persoana fizica sau juridica romana poate face contestatie la autoritatile care au clasificat informatia respectiva, impotriva clasificarii informatiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum si impotriva modului in care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestatia va fi solutionata in conditiile legii contenciosului administrativ.De asemenea,prevede la art. 13 ca "Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public".In ciuda eforturilor depuse de majoritatea PSD-ALDE, scandalul declansat prin reprimarea brutala a mitingului din 10 august este departe de a se incheia, si nu doar din punct de vedere penal, ci si politic, el urmand sa fie subiect de dezbatere chiar si in Parlamentul European.